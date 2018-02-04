熬夜等於慢性自殺？「15大身體異狀」暗示你其實睡不飽

熬夜等於慢性自殺？「15大身體異狀」暗示你其實睡不飽(示意圖/達志影像)

友善列印
／綜合報導

現代人時常有睡眠不足、睡不好的問題，不僅會精神不濟，還會影響生活大小事。國外網站《Soren Dreier》日前就列出了15個睡不飽會引發的身體狀況：

1.脾氣暴躁：當你專注在某件事時，卻總被意外干擾、中斷，就可能產生負面情緒。

2.頭痛：根據研究指出，有36％～58％睡眠不足的人，睡醒來時多會出現頭痛的症狀。

3. 反應遲緩：睡眠不足易對事物反應變得遲鈍。

4. 容易健忘：睡得愈少，愈容易健忘，罹患阿茲海默症的風險也可能增加。

5.視線不良：睡眠時間不夠的話，容易出現幻覺，進而影響行車安全。

6. 學習能力降低：短期記憶力是學習成效的關鍵因素，如果睡眠不足，短期記憶力會減弱，影響學習效率。

熬夜等於慢性自殺？「15大身體異狀」暗示你其實睡不飽 睡眠不足會讓專注力降低。(示意圖/達志影像)

7. 做事錯誤百出：睡不飽易精神不濟，也增加工作時的出錯的頻率。

8.抵抗力下降：睡眠不足導致人體免疫力會下降，不僅容易生病，且據研究指出，連續兩週每天睡不滿7小時的人，感冒的風險是睡滿8小時以上的3倍。

9.注意力難集中：沒有充足的睡眠易失去專注及判斷力，時常分心。

10.尿液變多：人類在睡覺時，身體會減少尿液的產生，但若晚上睡眠不足，會出現「過多夜間排尿量」的狀況，讓人更想去上廁所。

11.性慾降低：睡眠不足導致睪丸激素的分泌降低，進而性慾減弱。

12.腸胃問題多：睡眠不足也容易引起發炎性腸道疾病（inflammatory bowel syndrome）。

13. 心臟疾病：研究顯示，與睡滿8小時的人相比，每天只睡4小時的人血壓較高，易罹患心臟方面等疾病。

14. 體重增加：睡眠不足會影響體內荷爾蒙，導致食慾大增、體重越來越重。

15.情緒低落：研究顯示，晚上睡眠品質好的人，情緒多較正面；若睡眠品質不佳，會影響隔天的工作情緒。

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