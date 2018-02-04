自殺摘眼球行為！賞雪別穿牛仔褲、戴隱形眼鏡

自殺摘眼球行為！賞雪別穿牛仔褲、戴隱形眼鏡（攝影／林易伸）

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／綜合整理

入冬最強寒流籠罩全台，各地氣溫直逼個位數，除了玉山、合歡山之外，北部太平山、拉拉山、大屯山也出現降雪，吸引不少民眾想利用周末上山一睹雪景，對此醫師提醒，保暖最好從頭包到腳，避免穿不易乾的牛仔褲，最好也不要戴隱形眼鏡，以免結凍傷害角膜。

此波寒流影響台灣4天時間，今明2日將是這波寒流威力最強的時候，北部白天高溫低於10度，水氣十分充足，宜蘭太平山、桃園拉拉山、新竹司馬庫斯、南投合歡山、台中梨山以及台北陽明山區都陸續出現降雪情形，吸引許多民眾藉著周末機會想上山欣賞雪景。

根據《中央社》報導，急診醫師、旅遊健康管理顧問王士豪提醒民眾，賞雪首重保暖，頭部占人體散失溫度的比例相當大，應戴毛帽保溫，毛帽最好蓋住太陽穴和耳朵；身體穿著盡量採洋蔥式穿法，內層是排汗衣，中間是保暖層，外層要透氣防水材質。

下半身褲子絕對不要穿牛仔褲，因為牛仔褲一旦濕掉就很難乾，最好是穿著人工纖維的刷毛褲；鞋子則最好選擇雪靴，不要穿一般的跑鞋、皮鞋，遇濕滑路面容易滑倒。

另外，王士豪還提醒有配戴隱形眼鏡習慣的民眾，若溫度低到攝氏0度以下，隱形眼鏡可能會結凍、黏住眼角膜。過去就曾有登山客雪季上山，疑似隱形眼鏡結凍、拔不下來失去視力，最後出動直昇機救援。

文章引起網友熱議，有網友也在《批踢踢實業坊》呼籲，下雪千萬別戴隱形眼鏡，更形容戴上後「就像你家玻璃一樣，溫度差會讓你眼睛很不舒服」、「這是自殺摘眼球的行為」。

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