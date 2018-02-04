宥勝坦承揍過2歲女兒 直言「華人小孩非常需要被揍！」

宥勝坦承揍過2歲女兒 直言「華人小孩非常需要被揍！」(圖/翻攝自宥勝臉書)

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現代人提倡「愛的教育」，但日前藝人宥勝因當2歲女兒面前撕毀玩具，遭網友砲轟教育方法太過粗暴。但先前宥勝就曾在一段訪談中，透露曾經動手揍過女兒，「華人小孩非常需要揍，因為他們太天不怕地不怕了。」

藝人宥勝在臉書分享育兒經，日前因2歲多女兒蕾蕾不好好收玩具，所以他當場將玩具撕毀，「這些是我在蕾蕾眼前撕毀的，她的心也跟著被撕碎。但人類如果想要成長，心碎是第一步。」不過許多網友對於宥勝的教育手法不太認同，甚至覺得太粗暴。事後宥勝也在臉書回應：「嚴厲不代表暴力，嚴厲更不是憤怒，所以如果無法控制情緒的父母，我會建議讓另一半來執行『嚴厲』這件事，否則孩子很可能只會收到負面情緒，卻不知道自己該做出什麼新選擇。」

宥勝坦承揍過2歲女兒 直言「華人小孩非常需要被揍！」 「肯腦濕的人生相談室」認為：「沒犯相同的錯是因為怕揍，不是因為他知道自己錯了。」(圖/翻攝自肯腦濕的人生相談室臉書)

粉專「肯腦濕的人生相談室」在3日也轉PO宥勝去年接受訪問的報導，當中宥勝坦承：「曾一次揍過兩歲半蕾蕾，『因為這世界不是妳想幹嘛就幹嘛！』」更說：「我在旅行時研究不同國家的人，國際性格的研究，發現華人小孩非常需要揍！因為他們太天不怕地不怕了，很聰明，但這個揍一定是不帶情緒的揍，而是因為犯錯而揍，蕾蕾從此沒再犯相同的錯了。」

「肯腦濕的人生相談室」對此言論則認為：「沒犯相同的錯是因為怕揍，不是因為他知道自己錯了。」顯然不認同宥勝的教育方式。

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