《旅蛙》真實身分曝光！旅行背後藏淒美愛情故事

2018年02月04日 12:18 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

日本手機遊戲《旅行青蛙》（旅かえる）（簡稱《旅蛙》）暴紅，掀起一股「全民養蛙」熱潮，就連明星也紛紛淪陷，為此有網友神分析出蛙蛙的真實身分，認為牠身世不凡，很可能來自王公貴族，且不斷旅行的背後還藏著淒美的愛情故事。

三葉草顯示身分－

中國大陸網友「蛙哥開車」在微博分析蛙蛙旅行背後意義，猜測蛙蛙真實身分很可能是貴族王子。他首先談到遊戲中的貨幣「三葉草」，就種在自家院子內，相當於自己能夠製造貨幣，身分絕非一般，起碼也是貴族等級。

而從三葉草來看，遊戲中的三葉草葉片上有著「白色環狀斑紋」，對照現實生活植物，品種應是「白車軸草」，是三葉草家族中公認最正宗的品種，因此顯示了蛙蛙尊貴的身分。

遊戲中的三葉草葉片上有著「白色環狀斑紋」，對照現實生活植物，品種應是「白車軸草」，是三葉草家族中公認最正宗的品種；另外從居住環境可見，房子屬郊外獨棟別墅，採樓中樓形式，以及屋內四處可見露出的珠寶，顯示出其身分高尚。（翻攝app畫面）

居住環境－

接著從蛙蛙居住環境來看，房子屬郊外獨棟別墅，自帶庭院和游泳池，且內部還是樓中樓設計，屋內四處可見露出的珠寶，顯示出其身分高尚，再加上商店也沒有類似道具，因此推敲出與身分背景有關。

蛙蛙習性－

再者，蛙蛙除了旅行之外，在家的時間大多從事看書、寫作、吃飯和「削木頭」，讓人不禁好奇這塊木頭的用處為何，但仔細看木頭形狀會發現「超級像一把劍」。「蛙哥開車」表示，在童話故事中，寶劍就是王子的基本配備，蛙蛙真實身分呼之欲出。

蛙蛙在家的時間大多從事看書、寫作、吃飯和「削木頭」。（翻攝app畫面）

朋友間微妙關係－

「蛙哥開車」還分析出蛙蛙和朋友蝸牛、蜜蜂、烏龜之間的關聯，發現牠們經常來串門子，但從不進門，顯示出身分上有落差，可能是主僕關係，從飲食習慣來看，喜歡奶酪、牛奶、大米的蝸牛可能是「健康的護衛」，喜歡草莓、桃子、五彩豆的蜜蜂是「可愛的女僕」，而喜歡茶葉、溫泉饅頭的烏龜則是「飽經滄桑的老管家」。

遊戲結局－

三葉草葉子分別代表著「祈求」、「希望」和「愛情」，如果夠幸運的話，還有可能在遊戲中得到稀有的四葉草，相當珍貴，因此被當作蛙蛙的幸運符，而第四片葉子的寓意代表著「幸福」。

「蛙哥開車」從各項線索推測，蛙蛙是一隻受到詛咒的王子，必須透過不斷旅行來解除詛咒，只有當牠走完了所有景點，以及拿到了10個隱藏珍品，才能夠恢復成原本的樣子。而遊戲中的三葉草及四葉草，則暗示著整個遊戲的走向，「祈求」完成所有旅行、解鎖珍品，「希望」早日破除詛咒，找回「愛情」和過上「幸福」生活。

庭院內種的是三葉草，朋友回饋的禮物是四葉草，相當稀有。（翻攝app畫面）

《旅蛙》的帽子－

從遊戲可以發現，蛙蛙總是面無表情地吃飯、看書、寫遊記，隱約背負著某種使命，蛙蛙從不曾將帽子戴在頭上，但卻是形影不離，在家時掛在木樁上、出門則揹在背上，就算下雨也寧願拿葉子擋雨，不願沾濕帽子，而商店也沒有類似的帽子出售，為此推測帽子並不是道具，而是具有特殊意義的信物。

仔細看會發現，帽子樣式有著黃白相間束帶和紅色裝飾，看上去就像是女性帽子，「蛙哥開車」猜測這或許代表著牠和某個人之間的約定，帽子的主人可能是王子曾經深愛的姑娘，等到未來兩人再次見面時喚起記憶。

勿忘草－

如果玩家夠幸運，收到了一張「蛙蛙和斑蝶去拜訪鳳蝶」的稀有明信片，會發現鳳蝶手上抱著一束花，該束花和「勿忘草」神似。由此可見，這款遊戲看似一隻青蛙旅行的故事，但事實上背後卻是必須透過旅行來解除魔咒，戰勝邪惡找回真愛的故事。