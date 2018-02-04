囂張男醫院狂毆妻！拿凳子砸頭逼下跪影片曝光

囂張男醫院狂毆妻！拿凳子砸頭逼下跪影片曝光（圖／翻攝影片）

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囂張男醫院狂毆妻 拿凳子砸頭逼下跪影片（影／翻攝youtube／泡泡糖）

中國大陸湖北一家醫院日前傳出暴力事件，一名男子大庭廣眾之下痛毆一名女子，甚至拿起旁邊的圓凳朝女子頭上砸，完全不顧旁人眼光，甚至還逼迫其下跪，惡劣行徑全被拍下，影片在網路上瘋傳。有消息指稱，兩人是夫妻關係，男子有長期家暴習慣，女子則不斷忍讓，「說是為了孩子，不能離婚，反正自己也活不久了。」

根據陸媒報導，事發於上月31日，從曝光的影片可見，一名身穿藍黑色羽絨衣的男子先是將手中的圓凳扔下後，衝到一名穿著灰色羽绒衣的女子面前，抓其頭髮將她甩到地上，接著又拿起圓凳準備往她頭上砸，被好心民眾制止，並上前理論「不要再打了」，而一旁等待看診民眾則嚇到紛紛圍觀。

沒多久，男子開始對著女子大吼「今天臉丟這裡了」、「老子要的就是臉」、「我就是要把你的臉打乾淨」，並逼迫女子下跪，嚇得一旁嬰孩不斷暴哭，接著男子突然拿起圓凳朝女子頭上狠狠砸去，場面十分暴力，最後揪著頭髮將她拖到門外，女子整個人跪倒在男子面前。

從背景牆上字樣「疾病控制」可見，事發地點位在醫院，根據知情人士指出，該起事件發生在廣水市廣水社區白泉醫院，兩人是夫妻關係，女子是醫院職工，身體曾有過重病，做過兩次手術，而打人男子則有家暴習慣，經常對妻子動粗，但女子卻一直忍讓，「她說為了孩子，不能離婚，反正自己也活不久了。」

影片曝光後，讓網友們看得是相當氣憤，紛紛要女子看開點，「孩子以後會內疚的，不要說為了孩子」、「現在打你，以後可能也會打孩子！」、「如果真的為了孩子好就離婚吧！」

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