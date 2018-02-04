宥勝批「華人小孩需要被揍」 網友點出關鍵原因

宥勝批「華人小孩需要被揍」 網友點出關鍵原因(圖/宥勝臉書)

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日前藝人宥勝因2歲女兒不收玩具，就當著她的面摧毀，更在臉書表示：「人類如果想要成長，心碎是第一步」，此言論也遭受廣大網友撻伐，認為宥勝的教育方式太殘暴。但先前宥勝就曾在一段訪談中說過，自己揍過女兒，他認為「華人非常需要被揍，因為太天不怕地不怕了」，引起網友熱議。

對於宥勝的「華人要被揍」之說，一名網友在《批踢踢》發文表示贊同，「華人從小就是被接受比賽、考試、檢定將來才能出人頭地，除了勝者為王，敗者為寇、勝者還要第一、第二名才有授獎鼓勵，要不就是倒數的受處罰，然後中間人什麼都沒有也不受重視。」他認為，華人小孩需要被揍的原因，「除了劣根性外，就是從小菁英式教育的德政。」

宥勝批「華人小孩需要被揍」 網友點出關鍵原因 對於宥勝的「華人要被揍」之說，一名網友在《批踢踢》發文表示贊同。(圖/翻攝PTT)

原PO提到，台灣許多父母用「愛的教育」帶小孩，結果越來越糟。例如搭飛機、到餐廳用餐，經常遇到小孩亂跑或哭鬧，卻越來越少父母管得住小孩，「愛的教育有個屁用？愛的鼓勵教育能把資質平庸的小孩教成第一名？華人社會這種現象理所當然，一般平庸父母也都只能從小各種逼小孩，除了懲罰以外，也不知道怎麼教導小孩激發能力成為優秀的一群...。」

對此，其他網友紛紛回應「大部分的父母都沒什麼成就，自己拿不到第一還要求小孩拿」、「真的，現在坐運輸工具，或著吃飯時常常遇到根本完全管不動的父母」、「『我是為你好』是最大的偽善，打的背後也是如此」。

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