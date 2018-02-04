旅遊時與流浪漢墜入情網 她苦等10年證明沒看錯人

2018年02月04日 15:29 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

緣份總是來得很突然。瑞典一名女作家於2006年至阿姆斯特丹度假，期間遇到一名流浪漢與她搭訕，沒想到兩人的姻緣就此牽上，起初女作家的家人並不同意兩人交往，不過歷經10年的努力，這名蓬頭垢面的男子順利娶她為妻，而且還成為一名電機技師。

瑞典作家艾美（Emmy Abrahamson）出生於書香世家，從小立志要當作家，因此經常四處旅遊尋找靈感，2006年至阿姆斯特丹度假時，某個週六她坐在街頭長椅上，觀看路上往來的行人，突然一名蓬頭垢面的男子湊過來問「不好意思！打擾一下，請問現在幾點了？」艾美眼看對方滿臉鬍渣、衣服骯髒、手中還帶著一個破舊的手提包，推測對方應該一名流浪漢，而艾美也禮貌性的回覆。

艾美與丈夫維克為書宣傳，訴說兩人的愛情故事(圖翻攝自youtube/This Morning)

不過，該名男子得到答案後卻沒有要離開的打算，反而繼續與艾美聊天，奇妙的是，艾米並沒有覺得厭惡，反而覺得對方的棕色雙眼相當迷人，而且談吐間充滿自信，與一般的流浪漢不同。聊了10分鐘後，得知對方叫維克（Vic Kocula），正當艾米要起身離開時，維克大膽的詢問「下週六我們還能再見面嗎？」而艾米不僅沒有拒絕，還一口答應。

艾美一家四口(圖翻攝自youtube/This Morning)

艾米一週後前來赴約，沒想到等了20分鐘，仍不見維克的身影，艾米心裡略顯失落，猜想自己應該是被耍了，準備起身離開時，卻看見維克騎著一輛腳踏車趕過來，兩人第一次約會吃了速食並散步、聊天，維克還約艾米到他住處參觀，而他的家僅是用在灌木叢臨時搭建的帳篷，兩人交談相當投機，但艾米明天就要回她旅居的維也納，在離開前向對方表示「這是我的電話，如果你需要幫忙可以打電話給我」，心裡猜想這段緣分應該就此打住。

殊不知，三週後艾米接到一通陌生電話，電話那頭竟是維克，他說道「我人現在在維也納，我們可以見一面嗎？」原來維克已經對艾米一見鍾情，原本想賺錢至維也納找她，但期間卻因為太餓偷了一隻烤雞被逮，所以延誤了時間，而艾米對於維克的舉動相當感動，兩人進而交往，得知其實維克來自美國，原本有一份穩定的工作，之後決定辭職當起背包客，但因途中將旅費花光，只好在當地當起流浪漢，甚至染上酗酒，直到遇見艾米，才再度燃起他生命的意義。

艾米的父母起初不答應兩人交往，但她相信維克可以振作起來，因此鼓勵對方先去進修。受訓後，維克於2012年成功當上電機技師，每天都努力的打拼，兩人愛情長跑10年後，終於步入禮堂，並生下一對雙胞胎，維克還替妻子買下一棟房子，而艾米也將兩人的故事寫成書，宣傳期間維克都陪伴在她身邊，接受訪問時表示「兩人相遇時，我是這麼的糟糕，沒想到她不僅沒有嫌棄我，甚至激勵了我」，艾米也提到「苦過這12年，我感覺自己就像中了樂透，因為我遇見最棒的男人」。