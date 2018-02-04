台灣7縣市「刻板印象」超精闢 台南人說飲料太甜就別喝了！

2018年02月04日 16:18 邱柏玟

台灣雖然面積不大，但各個縣市都有自己的特色，網路上常見「一眼看出你是哪裡人」、「一句話認出當地人」等討論，往往掀起討論熱潮。近日有一名網路插畫家「憤怒男呼嚕嚕」整理出一份「7縣市刻板印象」，2句話精準點出重點，讓網友超有共鳴。

台中治安不佳的形象深植台灣民眾心中，所以如果連台中人都覺得不好惹的人，就真的要離對方遠一點。(圖/ 翻攝自臉書@憤怒男呼嚕嚕)

網路插畫家「憤怒男呼嚕嚕」在臉書粉絲專頁發文，分享7個縣市的刻板印象，分別用簡單2句話就點出重點，像是台北擁有號稱全台最錯綜複雜的「台北車站」，讓人彷彿走進迷宮；而台南人口味偏甜，所以當他們覺得太甜的飲料或食物，就代表該甜度絕對甜到讓你會被螞蟻搬走。

還有部分高雄機車族內建技能「高雄式左轉」，鑽交通法規漏洞的方式也深植人心；台中治安不佳的狀況，新聞上常見不少社會事件，因此大多數人覺得當地人可能不好惹，所以連台中人都說某個人惹不起，就代表對方真的是「大咖」，閃遠一點比較實在。

不少外地人到高雄見到「高雄式左轉」都會十分傻眼。(圖/ 翻攝自臉書@憤怒男呼嚕嚕)

「呼嚕嚕」創作的插圖引起網友熱情迴響，紛紛留言讚嘆超有梗，並幫忙補充其他縣市的刻板印象，「當基隆人出門要帶雨傘，別理他那只是他的習慣」、「當宜蘭人不想排隊的時候，你就真的別排了」、「當屏東人跟你說今年冬天有夠冷的時候，那是真的寒流來了」。

花蓮人說地震很可怕，真的就該逃了！(圖/ 翻攝自臉書@憤怒男呼嚕嚕)

7個縣市的刻板印象

台北：當台北人跟你說這個地方比他們車站還複雜時，那就真的是迷宮了

桃園：當桃園人跟你說這地方比他家那邊還無聊時，這個地方就真的太無聊了

新竹：當新竹人跟你說這間百貨公司連她都逛不下去，這百貨公司就真的沒救了

台中：當台中人跟你說這個人看起來惹不得十，你就真的要閃遠一點了

台南：當台南人跟你說這杯飲料太甜時，你就最好別喝了

高雄：當高雄人跟你說你騎車待轉的方式很恐怖時，你就真的要改一改了

花蓮：當花蓮人跟你說這個地震很可怕的時候，你就真的該逃了