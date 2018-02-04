街友進速食店躲風寒！男請店員送熱湯 溫暖千名網友

2018年02月04日 16:35 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

最近寒流襲台，導致連夜低溫，讓人冷得受不了。日前一名男網友至馬公市區一間速食店用餐，期間看見一名老伯進店內躲風寒，他見對方吃著剩菜剩飯，於是買了一碗濃湯請對方喝，更表示「在看到你願意喝了第一口湯時，我就覺得足夠了」而此篇發文也讓不少網友，在寒冷的冬季感到心暖。

一名陳姓網友在《爆廢三館》表示，他於3日至馬公市區一間速食店消費，期間進來一名穿著羽絨衣的老伯，手裡提著大包小包，吃著剩菜剩飯，該名網友看得相當不忍，於是請店員幫忙送上一碗熱湯，他寫道「伯伯，我不認識你也不知道你經歷過什麼，但不知道為什麼，你看的我很難過...」。

男網友請店員幫忙送上一碗熱湯(圖翻攝自/爆料公社三館)

陳姓網友詢問過店員後，得知對方每天都會出現，心想「或許你我相遇就這一次，也或許我幫不了你什麼，但至少在這寒冷的天氣裡，讓我為你送上一杯暖暖的大玉米濃湯 」。陳姓網友也很感謝店員願意幫忙端湯給對方，且長期讓老伯待在店裡沒有趕人，更寫道「這個社會還是有心腸溫暖的人的。我們素昧平生，請許我說聲抱歉不露面，在看到你願意喝了第一口湯我就覺得足夠了，我只是一個平凡的人，正在做一件平常人會做的事，願老天祝福你」。

許多網友得知後也紛紛回覆「你好棒，看了眼眶泛淚」、「中華民國海軍最讚，陸戰隊弟兄向您致意」、「冷冷的天還能看到這麼溫暖的貼文！你一定有福報的！謝謝您」、「幫美麗的女職員拍拍手」、「有你的無私，伯伯的心是暖暖的。謝謝你」、「社會就是需要這種正能量」、「非常好。雖然是一點小小的湯。可是對他來是是大大愛，你真棒～」。

還有人表示想效法「社會需要多點像你這樣的人，我身為在地人竟然沒遇過，如果遇到我用新臺幣換他一頓溫飽也值得」。對此，該名陳姓網友說道「謝謝！ 也希望越多人幫助越多人」、「無法一一做回覆，但謝謝大家的鼓勵跟熱情，也希望這篇文章，可以鼓勵大家去幫助更多人。冷冷的天氣，暖暖的心，或許我們都只是平凡人，但我們可以做對很多人來說不平凡的事」。