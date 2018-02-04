兒抱怨「別來幼稚園接我」厚片母怒減重2年變辣媽

兒抱怨「別來幼稚園接我」厚片母怒減重2年變辣媽(圖翻攝自IG/ericafitlove)

友善列印
/綜合報導

美食不僅好吃，熱量更是高得嚇人，禁不起美食的誘惑，一不小心就會吃到身材走樣。美國一名母親從小就是棉花糖女孩，再加上丈夫不介意，因此生完小孩後，也沒有注重身材，導致她重達146公斤，但卻因為孩子的一句話，讓她下定決心要減肥，如今是一名擁有魔鬼身材的網紅。

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美國媽媽愛瑞卡(Erica Lugo)從小就是一名厚片女孩，結婚生子後體重仍不斷增長，由於丈夫不介意，讓她也沒有多加理會，一日她帶著兒子康納(Connor)至公園遊玩，期間兒子要求媽媽與他玩，但由於愛瑞卡身材過胖，起來行動也相當費力，因此拒絕兒子的請求，讓康納相當沮喪。

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某日，康納童言童語的說出「媽媽，你能不能不要到幼稚園來接我？」由於愛瑞卡身材過重，導致兒子在學校很沒有自信，而她聽見孩子的這句話後，傷心的躲到房裡哭，也因此下定決心要減肥，她開始戒掉吃垃圾食物的習慣，飲食方面僅食用高蛋白及低碳水化合物，並搭配有氧運動減脂。

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經過2年的努力後，她成功減去68公斤，之後更迷上重訓來調整體態，儼然成為一名擁有結實身材的辣媽。減肥成功的愛瑞卡，也讓她的兒子變得有自信，甚至加入學校棒球隊，要求母親到場替他加油。如今愛瑞卡也時常在IG上分享減重心得，更擁有38萬名粉絲，藉此教導減重秘訣，希望其他網友也可以動起來，為自己的身體健康著想。

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