床下藏20年前未使用「骨董機票」 聯航竟破例：還可使用

床下藏20年前未使用「骨董機票」 聯航竟破例：還可使用(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導

有些人習慣將自己當下用不到的東西先收起來，但隨著時間過去，往往也不小心忘記有那一回事。美國有一名男子約翰沃克(John Walker)在20年前曾購買一張聯合航空(United Airlines)的機票，但當時因故沒有使用後來也忘了，直到最近意外發現這張「骨董」，沒想到他致電詢問是否還有效，聯航竟破例通融「機票有效」。

綜合外媒報導，沃克是在1998年12月買了一張從田納西州納許維爾(Nashville)飛往加州沙加緬度(Sacramento)的聯航機票，當初是打算在31日前去參加妻舅婚禮，卻因為臨時有其他行程只好取消；渥克表示有寫信詢問聯航能否退款，客服人員回覆無法，但可改用其他國內航線，並且「沒有使用年限限制」。

沃克近日才在床底下發現自己20年前買的機票。 沃克近日才在床底下發現自己20年前買的機票。(圖/ 翻攝自影片)

沃克在那個時期正好沒有其他出遊計畫，便將機票、和聯航的回信紀錄都先收起來，萬萬沒想到這張機票一放就過了20年，沃克最近整理家裡舊物時，才在床底下的收納盒中看到紙本機票，他才想起20年前有這件事。

儘管當初聯航表示沒有使用年限限制，沃克仍致電客服詢問這個情況會如何處理，但客服人員也不知道該如何處理；沃克也將這件事情分享到推特上，竟然在2天後收到客服回電，因為他的情況太特殊，聯航決定破例通融，所以這張20年的骨董機票是有效的。

不過，沃克得先將紙本機票寄回，因為聯航已換成電子機票；而當初沃克花了378元美金(約新台幣1萬1千元)買機票，現在市值應該有571元美金(約新台幣1萬6千元)。

文章來源：WFMY NEWS

台灣7縣市「刻板印象」超精闢...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。