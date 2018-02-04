床下藏20年前未使用「骨董機票」 聯航竟破例：還可使用

2018年02月04日 17:48 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有些人習慣將自己當下用不到的東西先收起來，但隨著時間過去，往往也不小心忘記有那一回事。美國有一名男子約翰沃克(John Walker)在20年前曾購買一張聯合航空(United Airlines)的機票，但當時因故沒有使用後來也忘了，直到最近意外發現這張「骨董」，沒想到他致電詢問是否還有效，聯航竟破例通融「機票有效」。

綜合外媒報導，沃克是在1998年12月買了一張從田納西州納許維爾(Nashville)飛往加州沙加緬度(Sacramento)的聯航機票，當初是打算在31日前去參加妻舅婚禮，卻因為臨時有其他行程只好取消；渥克表示有寫信詢問聯航能否退款，客服人員回覆無法，但可改用其他國內航線，並且「沒有使用年限限制」。

沃克近日才在床底下發現自己20年前買的機票。(圖/ 翻攝自影片)

沃克在那個時期正好沒有其他出遊計畫，便將機票、和聯航的回信紀錄都先收起來，萬萬沒想到這張機票一放就過了20年，沃克最近整理家裡舊物時，才在床底下的收納盒中看到紙本機票，他才想起20年前有這件事。

儘管當初聯航表示沒有使用年限限制，沃克仍致電客服詢問這個情況會如何處理，但客服人員也不知道該如何處理；沃克也將這件事情分享到推特上，竟然在2天後收到客服回電，因為他的情況太特殊，聯航決定破例通融，所以這張20年的骨董機票是有效的。

不過，沃克得先將紙本機票寄回，因為聯航已換成電子機票；而當初沃克花了378元美金(約新台幣1萬1千元)買機票，現在市值應該有571元美金(約新台幣1萬6千元)。