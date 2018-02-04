日本人妻製「愛的日記」改脾氣 結果變得超幸福

日本人妻製「愛的日記」改脾氣 結果變得超幸福(圖翻攝自推特/黒蜜おもいで本舗/左圖僅為示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

夫妻吵架在所難免，但要怎樣「磨合」才是學習重點。日本一名住在東京的新婚人妻，去年4月與小自己1歲的丈夫結婚，由於她的脾氣不好，導致兩人經常起爭執，為了改善這樣缺點，便在今年開始寫「愛的日記」，並會請丈夫蓋上愛的印章，沒想到效果讓兩人更懂得省思。

根據《buzzfeed》報導，28歲女網友「黒蜜おもいで本舗」提到，本身個性較急躁又易怒，為了改善這個缺點，於是在今年初手作一本愛的日記，只要當天情緒沒有失控，丈夫就會在日記裡蓋上印有「愛」字的印章，並寫下當天的心情，像是「我會多加留意小事情，讓我們的生活更幸福」、「剪了新髮型很可愛」、「每次吃完妻子做的便當，就會深深感受到自己不是一個人」等。

而該名人妻將兩人的日記內容上傳推特，吸引近33萬名網友按讚，許多人表示相當羨慕。她提到，起初實施這個計畫時，丈夫並沒有嫌麻煩，反應甚至還很積極，每次看見丈夫的留言，都會感到心很暖，也會重新省視自己，原本計畫要實施1年，但僅僅1個月就讓她改變很多，甚至不需要蓋印章，丈夫也會溫柔的訴說情話，讓他們婚姻更加幸福。人妻也坦言，寫愛的日記只是一種方式，最重要是在生活中替對方著想，才是讓婚姻幸福的要件。

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