BWS算什麼！新一代把妹神車超狂 4高中妹笑嘻嘻圍繞1男

BWS算什麼！新一代把妹神車超狂 4高中妹笑嘻嘻圍繞1男(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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近年來網路上因為一張3名高中女生圍著「YAMAHA BWS」(俗稱大B)的照片，讓這台機車獲得「把妹神車」的封號，造成不少年輕男子努力存錢換車。沒想到最近有一名網友捕捉到獵奇的畫面，一名騎著勁戰四代的男子周遭被4名女學生圍繞嘻笑，讓許多人羨慕地說「我也要買勁戰了」。

先前BWS因為一張照片，被網友譽為「把妹神車」。 先前BWS因為一張照片，被網友譽為「把妹神車」。(圖/ 翻攝自臉書@星光奈奈)

日前有一名男網友在臉書社團分享一張照片，畫面中看到一名男子騎著勁戰四代，前後座被2名女子佔據，機車旁邊還有另外2名女子，4女1男在路邊嘻笑的景象全被他捕捉下來，讓他忍不住驚呼，「什麼大B、超跑、重機都沒什麼了不起的，現在有勁戰四代才是王道！」

勁戰四代打敗BWS成為新一代把妹神車，引起網友熱烈討論。 勁戰四代打敗BWS成為新一代把妹神車，引起網友熱烈討論。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

這張照片讓大票網友超驚訝，紛紛留言讚嘆，「什麼？BWS居然輸了？」、「哇！把妹神器」、「可惡，想買勁戰」、「終於覺得我的四代(勁)戰有點用處了」；有許多網友馬上號召朋友一起換車，「看來有一波換車潮了」、「該換車了」、「08年FZ6N S2換四代勁戰，意者請私」。

儘管大多數人認為大B被勁戰四代打敗了，但有眼尖的網友認為這張照片看久了怪怪的，猜測可能是經過後製P圖才會出現這種景象，「這P圖吧哈哈」、「P也P好一點，85分，屁股都露餡了」。

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