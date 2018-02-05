靈魂瞬間被吸走？6網友自曝瀕死經歷 「已故哥哥叫醒我」

2018年02月05日 08:11 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

人死之後真的會迴光返照嗎？日前有6名網友在網路上分享自己「死亡經歷」，有人表示死後會遇見已故的親人；有的是回顧自己的一生；也有人死後彷彿待在黑暗中，什麼都沒感受到。

據《LADbible》報導，有6名網友在論壇《Reddit》分享自身的死亡經驗：

1. 重遇已故親友：網友「Schneidah7」因騎機車發生車禍，送到醫院後被醫生判定死亡。他表示，當時躺在人行道等待救援時，聽見有聲音叫他「快起來」，頭上的安全帽還不斷被拍打，當他睜開雙眼時，看見幾年前因濫藥過世的哥哥，「我還沒回過神來，就看見他看著說手錶說『他們快到了』，隨後就走了。」

2.像看書的方式回顧一生：網友「monitormonkey」2011年因一場手術失血過多，在他無生命跡象的那幾分鐘，他表示，當時像在太空裡醒過來，沒有任何光線，也感受不到任何知覺，只知道自己是存在的，「我還開始回憶過去，感覺像在翻一本書觀看一生，那些片段不斷被播放出來，我到現在還是很怕死，但這經歷讓我不擔心死後的事情。」

3. 像在一座花園裡：網友「IDiedForABit」因過敏引發心臟病發，他說死後彷彿被某種力量吸走，像被人拉入水中，隨後就看見一座花園佇立在他眼前，不過花園裡沒有美麗的花，只有灰黃的塵土與雜草，草坪上還有旋轉木馬，並看見一名男孩與一名女孩在奔跑，「我當時正面臨離開或留下的抉擇，但我要走時卻被強大力量拉住，最後我回到我身體，那時我心臟已停止跳動6分鐘了。」

4. 像睡著一般：網友「altburger69」在2015年時心臟病發，急救當時停止心跳高達3次。他說，死亡後感覺周遭沒有燈光和任何東西，就像睡著一樣，「我每次從死瀕亡狀態醒過來後，醫護人員都嚇到，但我精神卻很好。」

5. 仿佛睡覺時起床按鬧鐘：網友「TheDeadManWalks」10幾歲時罹患癌症，一次因感染敗血症、困難梭狀芽孢桿菌（Clostridium difficile），導致病情惡化，當時陷入瀕死狀態時，就像是鬧鐘狂響逼他起床，但他爬不起來的感覺。

6. 沒有知覺：網友「Rullknuf」因遇嚴重車禍，當時雖然呼吸與心跳都已停止，但他回憶表示，死亡後感覺像是「停電」一樣，什麼都感受不到，「我醒後有問朋友發生了什麼事，但都找不到答案，我也很開心自己依然活著。」