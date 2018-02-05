家中磁磚「凍未條」冷到爆裂 網友：不要用補的了！

家中磁磚「凍未條」冷到爆裂 網友：不要用補的了！（圖／爆怨公社）

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／綜合整理

入冬最強寒流籠罩全台，各地低溫持續下探，濕冷天氣讓人相當難受，對環境也造成許多問題。有高雄網友眼見家中磁磚疑因氣溫急遽下降而爆裂，感到十分傻眼，同時間引發許多網友共鳴，對此有其他網友建議：「不要用補的了！以後也是會爆，地板真的是建議安裝石材」。

一名位在高雄的網友，4日下午在臉書《爆怨公社》發文，表示家中磁磚突然發生巨大聲響，疑因施工不良，再加上天氣太冷導致爆裂，讓他嚇到直呼：「可以不要只有我一個人時發生爆磚嗎？」從照片可見，磁磚從縫隙處大面積爆裂，一連蔓延好幾塊，甚至還有碎屑噴了出來，讓人看得是心驚膽戰。

照片曝光後，引起廣大網友共鳴，紛紛直呼「我家上一波先爆了」、「我家也爆了」、「已爆完，從客廳一路到飯廳」、「我房間去年剛爆全換了」、「我家已經爆好幾波了，大部份都在半夜」、「我家今天爆馬桶水箱…」。

另外，也有網友指出「天氣冷熱交替造成」、「磁磚現在的施工法，業主或設計師只考慮美觀，普遍都把磁磚縫做的很小，導致熱漲冷縮時容易產生擠壓，就跟地震類似」。

還有專業網友建議：「這樣子是建議不要用補的了，以後也是會爆」、「磁磚換小片一點的比較不會安捏」、「我家地磚這次改用細縫工法，差不多就牙籤這樣每三排磚就不補縫了，當伸縮縫」、「老房子都會有這個問題，因為以前牆面的地上施工都沒有留縫隙，至少要留0.5cm才不會熱脹冷縮」。

專業網友表示，「老房子都會有這個問題，因為以前牆面的地上施工都沒有留縫隙，至少要留0.5cm才不會熱脹冷縮」。（圖／爆怨公社） 專業網友表示，「老房子都會有這個問題，因為以前牆面的地上施工都沒有留縫隙，至少要留0.5cm才不會熱脹冷縮」。（圖／爆怨公社）
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