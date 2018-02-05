傻眼！媳婦跟婆婆吃飯滑手機 竟被餐廳老闆當眾怒罵

2018年02月05日 09:38 杜炤佑

太雞婆了？一名女網友日前在臉書發文抱怨，表示自己、丈夫和婆婆一起到桃園市某餐廳用餐，等待上菜期間因為拿手機出來看，不料婆婆都沒生氣，上菜的老闆竟大聲訓斥她，還教她「做媳婦的道理」，讓她相當傻眼，直說：「我婆婆都不介意了，你一個外人到底憑什麼在大庭廣眾之下訓斥我？」

女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，當時一家人到桃園某餐廳消費，丈夫和婆婆在聊天，自己覺得插不上話，便拿出手機看一下與朋友之間的聊天記錄，想不到老闆上菜時竟開始教訓她，「就用訓斥的口吻大聲的說我在婆婆面前怎麼可以滑手機balabala...的，唸了一堆為人媳的道理，說我這麼年輕不懂事，話中極度帶酸」，當時丈夫和婆婆都傻住，原PO則氣得要命，但因為婆婆在場又不好回嗆，後來在回家路上婆婆也主動安慰她，要她不要想太多，是老闆太雞婆。

過去也曾有網友在店家粉專留下類似評論。(圖/爆怨公社)

原PO事後到店家的粉專查看評論時，看到過去其他網友在該餐廳的留言，原來不只她一人覺得老闆很囉嗦，於是她也在評論寫下：「竟然在我婆婆面前訓斥我為人媳的道理，乾你屁事？美好的家庭聚餐都被你們搞砸了！」

對此，其他網友也紛紛議論，「好衰喔，去吃個飯還要被罵」、「直接走人了，吃個飯還要受氣」、「每個家庭相處模式都不同，外人幹嘛多嘴真的很有事」、「拜託公布餐廳，我一定不會去吃，因為我會玩手機」、「住海邊的老闆」、「管很大，觀念又老派」。