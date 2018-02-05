2018全球地震頻繁！地球自轉速度減慢 美學者發出警告

2018年02月05日 10:33 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

繼上月台灣北投地區發生地震後，4日深夜東部又再發生連續多起地震，引發民眾人心惶惶，美國地質學研究團隊去年年底曾發表論文，指出地球自轉速度減慢，全球強震會更加顯著，「根據統計顯示，2018年大地震將會更頻繁，頻率將會從過去每年約15次，提升至20至30次，尤以熱帶地區的地震數量變化更為顯著。」

昨日晚間自清晨，花蓮近海地區發生50起規模介於3.5至5.5以上強震，其中還發生1小時連3震，喚醒民眾對大地震的恐慌和記憶。美國科羅拉多大學教授畢爾漢（Roger Bilham）與蒙大拿大學教授班迪克（Rebecca Bendick）去年11月初在《英國衛報》刊登2017年美國地震學會（GSA）發表的《近五年全球地震危險預測》（A­five year forecast for increased global seismic hazard）。

南台灣2016年2月6日凌晨3時57分發生規模6.4大地震，台南市永康永大路17層樓高的維冠金龍大樓兩棟全倒並攔腰折斷，消防人員在倒塌的斷垣殘壁中搜救受困住戶。（資料照/王錦河攝）

內容提及「全球強震數量變化」和「地球自轉」關聯性，他們統計了1900年至今全球地震的活動趨勢，除了發現強震的時間規律外，還發現強震會使地球自轉速度減慢，儘管一年僅數毫秒（1毫秒＝0.001秒）差異，但仍會影響地底能量釋放，「根據此統計趨勢，有可能自2018年開始，大地震將會更頻繁，頻率將會從過去每年約15次，提升至20至30次，尤以熱帶地區的地震數量變化更為顯著。」

畢爾漢表示，他們研究1900年以來規模7.0以上的地震，發現這段時間內有5個時期發生強震的次數比其他時期明顯較多，「一年內有25至30起，而其他時期平均每年約只有15起」；另外又再發現過去一個半世紀內，有5個時期出現地球自轉速度小幅減緩，關鍵在於地球自轉變慢的時期結束後，強震數量就會開始增加，「這很明確，地球正預告我們未來5年的地震情況。」

2016年04月16日發生規模7.3淺層地震。（美聯社）

畢爾漢又說，此次地球自轉速度約從2013年起開始減緩，從兩者關聯性來看，大膽預測「2018年起強震次數應該會大增，很可能一年出現20起」。

綜觀2018年全球地震記錄，光是1月份全球就已發生3起規模7以上地震，包含1月10日中美洲宏都拉斯天鵝群島發生規模7.8地震、1月14日秘魯南部近海規模7.1地震，以及1月23日美國阿拉斯加近海規模7.9地震。

根據《科學月刊》指出，目前科學家已經發現，強震確實會影響地球自轉的速率，並且讓自轉軸偏移，以2011年日本311強震為例，震後「加速」了地球自轉，讓一天的長度減慢了1.6微秒（1微秒=0.001毫秒），雖然數值影響相當小，但經長年累月的地震活動，將使環境產生改變，不過目前仍不清楚什麼原因使地球自轉速度減慢與強震增加產生關聯。