房子燒毀愛犬喪身火窟！一家三口火場開心拍全家福

2018年02月05日 11:47 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

有沒有這麼樂天！中國大陸遼寧大連市日前發生一棟民宅失火，房子幾乎被燒個精光，就連愛犬也不幸喪身火窟，沒想到屋主一家三口返家後竟還面帶笑容地站在客廳與廢墟進行合照，慶幸「人都在，家就還在」，希望藉此提醒自己與家人盡快擺脫痛苦，積極面對未來。

綜合陸媒報導，事發於上月31日，遼寧大連市一戶人家上午9點忽然失火，當時家中並無人，鄰居發現後趕緊通報屋主，待屋主一家人返家後，火勢已經順利撲滅，但房子早已被燒個精光，尤其客廳與廚房，幾乎成了廢墟，且愛犬也不幸在火窟中喪命，屋主一家人見狀後難過到直落淚。

而前往幫忙的姪子姜托托為了盡一份心力，想幫助姑丈一家人恢復心情，提議在火災現場拍全家福留作紀念，但姑姑態度相當牽強，於是他寬慰姑姑「浴火重生，家裝修好後會有另一番景象，現在留個合影等以後再對比看看，會很有紀念意義」，才總算露出笑容拍下這張開心的全家福照，還比了YA手勢。當天晚上，全家人聚在一起，一邊討論添購家具、一邊聯繫裝修公司。

姜托托說：「再多的難過也無法挽回，不能讓老人家總是沉浸在痛苦中，過去的就讓他過去，積極地面對接下來的事情。尤其我覺得雖然房子燒了，但是人都是安全的，只要人都在，家就還在。」

現年32歲的姜托托在接受媒體採訪時說道，自己在2015年成立了一家互聯網公司，去年公司賠得很嚴重，讓他壓力非常大，甚至一度想過自殺，但在挺過去之後，發現不管遇到多大的事情，只要人還在、希望就在，只要積極地面對，事情總會朝著好的方向發展，並希望將這番感觸傳遞給生活中失意的人們。

客廳與廚房，幾乎成了廢墟。（圖／翻攝遼寧晚報微博）

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