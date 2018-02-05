囂張女IKEA人肉佔車位 駕駛好心勸被嗆「大家都這樣」

囂張女IKEA人肉佔車位 駕駛好心勸被嗆「大家都這樣」(圖/爆料公社)

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(影/爆料公社)
(影/爆料公社)

假日到賣場停車位總是一位難求！一名網友昨（4日）下午開車載家人到新北市新莊的IKEA逛街，期間發現一名長髮女子「人肉佔位」，他好意提醒對方，沒想到卻遭反嗆「想怎樣」，讓他相當氣憤，直說：「以後大家停車是不是都派人下去佔位就好了？」

網友在臉書「爆料公社」PO文表示，當時他以為該名女子要離開了，於是上前詢問，對方卻表示「她的車子要過來了」，疑似是要「人肉佔位」，原PO好心提醒：「妳的車子還沒到不要這樣佔位，新聞也都有報過。」但對方態度惡劣，完全沒要讓的意思。

影片中，原PO和女子為了停車位起了口角，原PO車上的另一名女子也紛紛勸架，要原PO就此算了，後來「人肉佔位」女子的男伴開車抵達，一下來就怒氣沖沖地說：「你到底想怎樣？」讓原PO相當傻眼，事後也將行車紀錄器影片PO上臉書，希望大家評評理。

原PO表示：「我當下確實也不甘示弱回嘴，最後是隔壁的先生看不下去，叫我不要跟那個人吵了，他要走了可以把車位給我停，這件事才結束。我真的覺得這樣很糟糕，跟他（佔車位男子）說不要這樣了，還回我每個人都這樣，那是不是以後大家到了停車場，就先派人下去佔車位就好了啊？」

囂張女IKEA人肉佔車位 駕駛好心勸被嗆「大家都這樣」 原PO直說：「以後大家停車是不是都派人下去佔位就好了？」(圖/爆料公社)

對此，其他網友紛紛回應「一種米養百樣人，你無法要求每個人都有公德心啊」、「還是要小心自家生命安全。混亂的社會，要是碰上被鳴喇叭就開槍的神經病，豈不是很倒楣」、「這種私人停車場警察管不了，真的很沒公德心」、「自私自利」、「車上有老婆小孩還是要小心，這種人到處都是，真的沒必要跟這種人起爭執，到時候吃虧的一定是自己。」

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