忘帶錢！賓士女搭小黃往返土城新竹 誆「已匯款」讓司機氣炸

2018年02月05日 14:48 杜炤佑

計程車司機每天跑車賺錢相當辛苦，如果遇上坐「霸王車」的人，真的會很心酸！日前一名計程車司機載客從土城到新竹市區，等對方忙完再原路返回。但當天女乘客聲稱忘記帶錢包，於是司機讓她事後匯款，不料她卻刻意拖欠帳款10幾天，還封鎖司機的Line，讓司機相當生氣，將兩人的對話截圖PO上網，事後女乘客再度現身，還要求司機先刪文，再請助理匯款，讓人看了相當傻眼。

網友在臉書「爆料公社」發文指控，「這個人叫車，司機中壢出發，從土城載妳到新竹市區，因為妳忘了帶錢包，所以妳忙完司機又從中壢開去新竹，把妳載回土城，結果妳車資不給就算了，還一直封鎖，這樣真的好嗎？更可惡是去打百家樂，還開賓士。」

女乘客誆稱「已匯款」給司機大哥。(圖/爆料公社)

對話截圖中可見，女乘客因坐車忘記帶錢，司機讓她事後匯款，沒想到女乘客多次聲稱自己已經匯款，還以各種「我在忙」的理由拒接電話，結果讓司機跑了4次銀行刷本子，每每發現帳戶沒有入帳紀錄，「禮拜四下午，妳說7點去刷郵局比較慢，今天禮拜六，然後妳跟我說妳昨天匯的，所以禮拜四妳也沒有匯，然後我就一直跑銀行，這樣好嗎？」

就這樣過了10天，女乘客從敷衍回應到已讀不回，最後直接封鎖司機，顯然刻意賴帳，讓司機相當生氣，「車資讓妳欠，想說妳沒帶錢包，這是對妳的一種信任，沒想到妳給的回應是已讀不回，我們跑車也就是賺這麼一點辛苦錢，對妳來說可能沒多少錢，但對我們來說是用時間、體力、車的消磨換來的，麻煩妳快去匯款，不要再拖欠了。」

司機大哥怒將對話記錄PO上網。(圖/爆料公社)

司機大哥怒將對話記錄PO上網。(圖/爆料公社)

PO文一出，意外釣出不少被該名女乘客騙過的網友，「這個人還欠我朋友錢都不還」、「她到處欠錢，都用同一招，説已經匯過去了」、「直接詐欺處理，到時候就不是車資可以解決的了」、「這就是時下最流行的乞丐裝闊佬的概念」。

後來司機也說，該名女乘客已經主動聯絡，說要請助理匯款給明細，但要求得先刪文，而司機也學聰明，反過來要對方先匯款、再刪文。