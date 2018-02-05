超毛！廢棄診所驚見15罐「嬰屍」 用福馬林浸泡逾30年

超毛！廢棄診所驚見15罐「嬰屍」 用福馬林浸泡逾30年(圖/ 翻攝自Google Map)

友善列印
／綜合報導

日本鹿兒島縣有一間廢棄多年的診所「鳥丸產婦人科」，不久前有人發現裡面竟有15具嬰兒遺體，被浸泡在福馬林的罐子裡，推測他們已死亡超過30年。該消息曝光後讓當地網友感覺超毛，有人直呼「感覺深夜會聽到嬰兒哭聲」，甚至有人想揪團去試膽。

綜合日媒報導，日本政府機關報《官報》於1日公布一份資料，是15名「行旅死亡人」(身分不明且無人領回的遺體)名單，最詭異的是，死者居然都是年僅12週至31週的嬰兒；他們的遺體於去年11月14日被人在鹿兒島縣一處廢棄的婦產科診所，遺體全被浸泡在福馬林罐子中，外面轉角處還拉起封鎖線，令人感到陰森。

日本政府機關報《官報》於1日公布一份資料，是15名「行旅死亡人」(身分不明且無人領回的遺體)名單，死者全是年僅12週至31週的嬰兒。 日本政府機關報《官報》於1日公布一份資料，是15名「行旅死亡人」(身分不明且無人領回的遺體)名單，死者全是年僅12週至31週的嬰兒。(圖/ 翻攝自《官報》網站)

不過，《官報》除了公布死者名單，及已將15具遺體火化安葬，並未細說他們的死亡時間及死因，但有其他媒體指出，他們應該死亡超過30年以上。該消息引起當地網友議論紛紛，大家對於診所為何要保存遺體、是否有鬧鬼傳聞感到好奇，「聽說有人會去試膽」、「感覺深夜經過診所會聽到嬰兒的哭聲」、「政府不說清楚，只會讓更多人覺得毛毛的吧」。

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