搖晃23秒！台北地震2級卻晃很大 氣象局這樣說

搖晃23秒！台北地震2級卻晃很大 氣象局這樣說(圖/中央氣象局提供)

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4日深夜花蓮近海地區連續發生多起地震，最大芮氏規模5.8，全台有感，大台北地區雖然距離震央較遠，但依然感受明顯搖晃，卻僅測得2級震度，讓許多網友感到不敢置信，對此中央氣象局地震測報中心副主任呂佩玲表示，盆地效應會導致震波聚焦，搖晃更明顯，伴隨著餘震不斷，也一直搖個不停。

昨（4）日晚間9時12分起一直至清晨5時，花蓮地區連續發生48起有感地震，其中又以晚間9時56分芮氏規模5.8震度最大，太魯閣最大震度達5級，台北市震度也有3級，前前後後又發生5次餘震。

不少位在大台北地區的民眾感受劇烈搖晃，且搖晃時間長，但依據中央氣象局資料顯示震度僅2級，讓民眾感到不解。根據《中央社》報導，中央氣象局地震測報中心副主任呂佩玲對此解釋，主要是台北的「盆地效應」所致，當震波傳到台北時，震波聚焦，再加上台北高樓多，地震來時搖晃更為明顯。

前中央氣象局長辛在勤受訪時更以「果凍」比喻，指台北盆地就像是果凍，當接受到能量時，就會產生明顯搖晃，搖晃時間可能比其他地方要久，根據地震測報中心觀測，台北市2級震度的時間長達23.38秒，而震央太魯閣5級震度的時間則長達60.84秒。

另外，辛在勤還補充，此次地震台北搖晃的方式為水平震動，幾乎沒有上下震動，代表震央距離遠，或是震源深，但預估未來兩週仍會出現餘震，並提醒民眾近日避免前往山區，由於連日大雨，又碰上地震，有可能導致山區落石發生。

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