賣魚正妹氣質直逼「劉亦菲」 網暴動：連殺魚都美

賣魚正妹氣質直逼「劉亦菲」 網暴動：連殺魚都美(圖翻攝自微博/名城蘇州網)

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／綜合整理

大陸江蘇一名22歲女子在市場賣魚，由於外型亮眼意外成為網紅，高中畢業後就在市場幫忙父母賣魚，10幾年下來手上有大大小小的新舊傷，不過她並不以此感到難過，反而相當自豪靠自己的雙手生活，許多網友都大讚她非凡的氣質，不輸其他明星「她連殺魚都那麼好看」。

出生於1996年的娟子，今年22歲，日前她將自己殺魚的影片上傳網路，由於擁有亮麗的外型，加上熟稔的殺魚技巧，讓她迅速在網路上爆紅。她高中畢業後就與父母從老家安徽合肥至蘇州賣魚，希望可以分擔父母親的辛苦，起初媽媽負責秤斤兩、結帳，而年紀輕輕的娟子出於好玩，因此做起殺魚的工作。

賣魚正妹氣質直逼「劉亦菲」 網暴動：連殺魚都美(圖翻攝自微博/名城蘇州網) 賣魚正妹氣質直逼「劉亦菲」 網暴動：連殺魚都美(圖翻攝自微博/名城蘇州網)

娟子表示，每天凌晨5點就得起床準備賣魚，有時候為了充實自己，也會趁閒暇時間進修，透過網路學習新事物，而她對於美妝與形象管理都很有興趣。據了解，娟子已婚且與丈夫育有一名1歲的孩子，而娟子的婆婆也很喜歡她，直誇「我家兒媳婦挺孝順的，心挺細」、「我們一家人穿戴的都是她操心」。

許多網友紛紛表示「我只是看到了氣質後的勤快…」、「他老公真幸福，這麼能幹還漂亮的女生不多了吧！」、挺美的，不用跟別人比。而且不矯情」、「有地址嗎？我想去買2條魚」、「好像鍾麗緹！」、「吃苦耐勞又勤勞致富，而且上得廳堂，下得廚房」。

賣魚正妹氣質直逼「劉亦菲」 網暴動：連殺魚都美(影片來源/youtube/Listen to me)
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