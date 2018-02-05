知名品牌推出「中式紅包袋」 遭網友吐槽：明年是豬年呢

知名品牌推出「中式紅包袋」 遭網友吐槽：明年是豬年呢(圖/ 翻攝自微博@ Irissiel)

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一名大陸女網友分享知名品牌迪奧為了華人設計的中式紅包袋，卻被網友說是「罵人神器」。 一名大陸女網友分享知名品牌迪奧為了華人設計的中式紅包袋，卻被網友說是「罵人神器」。(圖/ 翻攝自微博@ Irissiel)

每到迎接新年的時候，各種行業、品牌都會推出紅包袋等商品，沒想到連國外品牌迪奧(Dior)也推出「中式新年」相關商品，為了抓住華人顧客的心。一名大陸網友在微博貼出該牌發放的紅包袋，上頭簡潔有力燙印了一個金色的「狗字」，讓她忍不住吐槽是今天最好笑，有網友揶揄根本罵人於無形，不知道該不該收。

2日有一名大陸女網友在微博分享一段短片，表示「必須吐槽，迪奧(Dior)為了中國新年準備的紅包」，還直言「今天最好笑的笑話」；原來畫面中看到一個紅包袋上，除了用金色的字印有品牌名稱「Dior」，而今年是狗年，所以還有一個金色的「狗」字。

該牌紅包袋引起網友熱議，不少人說明年是豬年怎麼辦，不知道該不該收下這個紅包。 該牌紅包袋引起網友熱議，不少人說明年是豬年怎麼辦，不知道該不該收下這個紅包。(圖/ 翻攝自微博@ Irissiel)

沒想到該牌「特別」設計的紅包袋掀起網友熱議，許多人紛紛直呼「還好雞年已經過去了…」、「明年就是豬了，可怕」、「明年還有豬等著你呢」、「我覺得牛年不錯！牛！」，也有人覺得該牌紅包袋是簡單大氣。

還有許多網友覺得這個紅包袋根本罵人於無形之中，萬一收到別人發紅包給自己，還不知道該不該收下；儘管紅包袋像是在罵人，仍有不少人認為裡面的金額才是重點，「裝一張一千萬支票，十二生肖都打上也無所謂」、「只要錢到位，你說我是啥我就是啥」。

文章來源：微博@ Irissiel

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