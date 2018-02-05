碩士生流浪外地靠借貸過活 自縊前手機留話超心酸

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導
碩士生流浪外地靠借貸過活 自縊前手機留話超心酸 碩士生流浪外地靠借貸過活 自縊前手機留話超心酸(圖/ 翻攝自《網易》)

大陸湖北傳出一名25歲碩士畢業生羅正宇被負債壓得喘不過氣，竟在一間旅館內自縊身亡，他的家屬在他的手機中發現他利用網路借貸，欠下約5萬元人民幣(約新台幣24萬元)，還留下一段話向大家道歉，讓人看了超心酸。

綜合陸媒報導，在1月29日的早上，羅正宇的父親羅立軍接到警察來電，表示「羅正宇在一間旅館自殺了」，當晚羅父馬上趕到殯儀館看到兒子遺體，從他的手機中發現他有留下遺書，甚至還有提醒旅館老闆報警，直言「我在頂樓上吊自殺」。

家屬們面對羅正宇選擇輕生相當不解，因為當初他以優秀的成績進入武漢理工大學交通學院，拿到碩士畢業後還進入一家中央企業工作，不過半年後卻堅持離職，之後便表示要到外地工作。直到羅父從他的手機中發現，羅正宇使用13個網路借貸的APP，一共欠下約5萬元人民幣(約新台幣24萬元)；從記錄上能看到「高利貸」討債的訊息，讓家屬認為他是被債務逼到走上絕路。

羅正宇死前在手機便簽留下一段話，「我去死了，自殺的，在武漢玩了一年，什麼事沒做，沒什麼遺產留下，借了一屁股債，不會還了；我太幼稚了，大人和我說的都是對的，可惜我明白太晚，都是我自己的錯，對不起」。

沒想到他過世後，多名家屬都有被討債公司電話騷擾，甚至出言威脅「小心點」；有律師也指出「家屬不必代償債務」，只要根據繼承法選擇放棄繼承，就可擺脫他留下的負債。羅正宇選擇離開人世也讓老師及同學不敢相信，因為在眾人印象中他是一名優秀的好學生，卻讓自己的人生變成悲劇。

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