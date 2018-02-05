地震連發讓人心驚驚 掀網熱議「住桃園最安全」

2018年02月05日 21:35 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

昨晚驚人的「群震現象」搞得人心惶惶，讓網友發文詢問「台灣哪個縣市最安全」。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

台灣最近發生多起地震，昨(4)日晚間至今(5)日下午3點前主震加餘震高達67起，尤其昨晚花蓮地震規模最大，連香港民眾都很有感。儘管對於台灣民眾來說，地震已是家常便飯，這兩天的地震仍讓大家人心惶惶，甚至討論起要搬去哪個縣市才安全，沒想到被認為「超無聊」的桃園竟是網友首選。

台灣位於歐亞板塊和菲律賓板塊交界處，從以前到現在已有多次因地震發生嚴重災情，而昨晚突發的「群震現象」嚇壞許多民眾，網路上更議論紛紛，有一名網友在《批踢踢實業坊》發文詢問，「有沒有哪個縣市的地形，在面對地震是可以比較不用擔心害怕的？」

桃園示意圖。(圖/ 取自中時資料庫)

他的疑問馬上得到眾人熱情回應，其中居然是被網友認為超無聊的桃園呼聲最高，「桃園台地」、「桃園，記得是弱震區」、「桃園鮮少地震和颱風的天災災情」、「若連其他天災一起看，桃園算最安全，近20年來的沒水跟淹水完全是政客的人禍」「花蓮還有颱風，所以絕對是桃園」；看到大家狂推桃園很安全，有網友忍不住直呼「終於找到能令桃園人驕傲的事情惹(了)」。

他的疑問意外掀起網友熱議，沒想到是桃園呼聲最高。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

在2016年時網路上就曾有網友發文討論，認為「怕九級大地震的人，來桃園就對了」，並分享相關新聞，提到桃園屬於台地，坡度平緩，是台灣北部面積最大的平坦地，還被拿來與台北盆地做比較，曾任中央大學應用地質研究所所長的李錫堤則表示，「桃園為弱震區，九二一時還扮演『震波傳遞』角色，傷不到自己」。