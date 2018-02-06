台北女生長得不一樣？ 網友靠「4大特點」秒分辨

台北女生長得不一樣？ 網友靠「4大特點」秒分辨(圖/本報資料照)(示意圖，非本人)

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你也被問過「是不是台北人嗎？」近日有女網友在網路上發文表示，自己在外縣市工作，但每每到新環境時，都會有同事問他是不是台北人？讓她相當不解，「『台北女生』是具備什麼特質？」

女網友在PTT女孩板（WomenTalk）PO文表示，想與網友們討論一個長久以來無解的問題。她說，自己並不是台北人，也在幾個不同職場待過，但每次報到時，同事都會問「你是台北人嗎？」、「你從台北來的嗎？」開口說不是以後，同事都會露出訝異的表情說：「怎麼可能？一看就是台北人啊！」

女網友描述，自己屬於膚色白、台語會聽但講得不是很流利、不會騎機車、會開汽車、外出時一定會撐傘遮陽等等，「想請問一下，到底各位心中的『台北女生』是具備什麼特質？」

台北女生長得不一樣？ 網友靠「4大特點」秒分辨 網友分析出「4大特點」看出是不是台北人。(圖/PTT)

文章一出，引起大批網友討論，有人認為從搭車習慣就能看出來「認識不會騎車的男生也都是台北人」、「不會騎車直覺就是台北人」、「不會騎車吧，有捷運」、「覺得不會騎車+台語是很多台北年輕人的特徵啦」。

有人認為台北的年輕人基本上都不太會講台語，「台語是主因」、「台北人台語不夠輪轉啊」、「北部人曾去南部唸書的心得，會不會說台語是一個分界點」、「不太會講台語，有外省人的感覺」。

也不少網友表示「外在長相和打扮」就能一眼看出是不是台北女生，「皮膚白、會打扮」、「化妝，台北國高中生就在化妝了」、「畢旅看到全班都會化妝，比較亮眼的就是台北女」、「皮膚白的關係」、「我很常被講，問原因都是因為白」、「認真說普遍台北女生走路比較好看」。

最後一點是以個性來判別，「我的刻板印象就是台北女生比較功利」、「說話做人圓滑世故，但似乎嬌生慣養」、「比較會講場面話，但內心真正的想法卻捉摸不定」、「普遍不好親近」、「感覺就是很冷漠」、「比較會說話，比較世故那種，跟南部那種好聊不太一樣感覺」。

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