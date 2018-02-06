「錢最後會去哪？」CJ募款90萬提告 館長轟：每次都道歉再反悔

「錢最後會去哪？」CJ募款90萬提告 館長轟：每次都道歉再反悔(圖/youtube/館長臉書)

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先前美籍實況主CJayride（簡稱CJ）因在直播酸「台女EZ」，遭網友和「館長」陳之漢強烈砲轟，最終出面拍影片道歉。如今他又決定募款3萬元美金，向館長等4位實況主、網紅老王及16間媒體提告。對此，館長昨（5）日在臉書發文嘆：「每次做錯了，就先道歉再反悔。」

實況主CJ日前在《GoFundMe》網站募款，表示他因為Twitch頻道讓觀眾增加許多，但自己也成為被騷擾、誹謗的目標，「對於他本人及家人、朋友的騷擾，程度已經嚴重到不能再忽視。」他希望能募集3萬美金，對那些騷擾他的人提起告訴。

「錢最後會去哪？」CJ募款90萬提告 館長轟：每次都道歉再反悔 館長5日在臉書PO文。(圖/館長臉書)

對此，「館長」陳之漢5日在臉書發文表示，「每次做錯了就先道歉再反悔，TW公司當初你說的道歉是這種？這種人壓根認為沒錯TW你不B他？」更說：「不過不管怎樣這人就是不會B台，要告人還集資金額不足三萬美（元），這些錢最後會跑去哪？」

CJ在募資平台列出他受到的7種騷擾，分別是「聳恿網友在網路上對他做人身攻擊、慫恿愛滋病患者去感染他」、「惡意散布他在台灣居住地址和家人居住地址」、「還有打電話騷擾他的家人」、「恣意拍攝他家及他去的地方並鼓勵網友人身攻擊」、「新聞媒體對他誹謗及遭其他實況主或網紅抹黑」。

「錢最後會去哪？」CJ募款90萬提告 館長轟：每次都道歉再反悔 實況主CJ決定募款3萬元對媒體、館長及網紅提告。(圖/翻攝自《GoFundMe》網站)

另外，CJ也列出對他騷擾的主要有新聞媒體《ETtoday》、《蘋果日報》、《自由時報》、《聯合新聞網》、《東森新聞》等知名媒體、「館長」陳之漢等4名實況主、成立《CJ守望相助團》的網紅老王，網站截至6日已募得775元美金（約2.2萬元新台幣）。

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