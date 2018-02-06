2018年02月06日 09:47 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

下星期就是農曆新年了，不少公司都紛紛舉辦尾牙慰勞員工一年來勤奮的工作，對員工來說最期待的絕對是尾牙的抽獎活動，將整場尾牙帶到最高潮，可卻傳出有科技大廠尾牙抽獎項目中竟然有「20箱的葡萄」，許多員工似乎對此相當不感興趣。

一名網友在PTT《Tech_Job》版上發文表示，「聽說篤行一路那家今天某個事業部尾牙，新的GM加碼20箱巨峰葡萄，還特別強調是自己家種的吃不到，聽說抽中的都結屎臉，沒抽到的都歡呼；結果下次加碼，抽自己家賣的手機；如果尾牙抽葡萄／手機，各位會馬上走人嗎？」原PO雖未講明是哪一家公司行號，但「篤行一路」也透露了為竹科的科技業大廠。

科技大廠尾牙抽獎嗨 工程師中獎卻崩潰「結屎臉」。（本報系資料照片）

該文一出，引發網友熱烈討論，對於「20箱葡萄」的獎項紛紛留言表示，「20箱運回家裡還不知道擺哪」、「抽葡萄哪招？」、「葡萄好吃健康啊！有什麼不好」、「年薪2百5，我吃葡萄也爽」、「不如不要送，只會讓人當笑話講10年」，文中疑似還引出該公司員工表示，「除了抽獎，尾牙主菜竟是炸花枝丸」、「沒吃飽，很多人先走了」。