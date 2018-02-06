換髮型堪比整容！網紅髮型師示範「4對比照」 網友驚呆

2018年02月06日 11:04 杜炤佑

原來髮型真的能讓人變美？近期有髮型師在微博上傳了幾張對比照，讓4名本來平淡無奇的女孩，經過他巧手一變，竟各個變成正妹，不僅五官看似變精緻，連氣質都不一樣了，讓網友看了直呼「換髮型堪比整容！」

大陸重慶一名髮型師「閆浩」近日在微博分享客人的剪髮前後照，可見第一個肉肉女孩本來留著黑色長髮，經過髮型師一變，把頭髮剪到肩膀以上修飾臉型，加上可愛的空氣瀏海，讓她和原本的模樣差異甚大。

髮型師幫女孩將長度修短，並利用電捲棒讓髮尾夾翹，看起來活力許多。(圖/翻攝自微博)

第二個女孩是將長髮剪短，還利用電棒捲將髮尾夾翹，讓整個人看起來有活力許多，最後透過空氣瀏海來修飾臉型，讓五官更突出。

第三個女孩本來是無設計感的黑色直髮，髮型師將她的頭髮做出層次後，在利用電捲棒燙出氣質大捲，讓女孩頭髮變得蓬鬆、自然。

女孩改為較有氣質的大捲，讓整體看起來變得有質感很多。(圖/翻攝自微博)

照片曝光後，讓不少網友驚呼「天涯海角我也要找他換髮型」、「跪求髮型師連絡方式！」、「我覺得我還有一點希望」、「所以說髮型師很重要啊」、「原來我是沒找到適合的髮型，白白醜了20年啊！」