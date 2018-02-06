2018年02月06日 11:10 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

狗狗網路「凹嗚」接力賽被第5棒終結 網笑：第3隻卡痰（影片翻攝自阿中臉書）

國外論壇近日有一場狗狗嚎叫接力賽，飼主們接連PO出自家愛犬看到影片上陌生汪星人狼嚎時，會不會忍不住也跟著「凹嗚」的逗趣反應，最後影片被第5棒的黃金獵犬給終結，淡定反應同樣讓人莞爾。

網路平台《Reddit》日前有一場超萌的嚎叫接力賽，在網路上引起瘋傳，只見一隻德國狼犬在看到動畫《動物方城市》裡的狼嚎叫時，牠也跟著加入嚎叫行列，一隻接著一隻狗狗全都扯開喉嚨賣力「凹嗚」，唯獨一隻黃金獵犬反應相當淡定，絲毫不受影響，似乎打定主意終結這場接力賽，最後甚至起身走人，讓飼主哭笑不得。

臉書專頁「阿中」也分享了這系列影片，引起台灣網友關注，不少人紛紛笑回「阿金真的很嚴格」、「謠言止於阿金」、「大概就是『哼，敷淺』的意思吧」「這共鳴效應太可愛了吧～」、「第三隻卡痰啦」；也有不少人躍躍欲試，讓自家愛犬挑戰接力賽，無奈笑說「我家瑪尼只會哼 哼哼」、「阿金真的都沒反應」、「我們家黃金也是不叫餒」

事實上，家中有飼養狗狗的飼主應該都知道，狗狗對聲音比較敏感，遠遠聽到垃圾車音樂響起，就會跟著瘋狂吠叫，或是聽到附近有狗群嚎叫時，也會加入不停嚎叫；對此，訓犬師解釋，牠們的行徑是在召喚同伴，或是告訴對方「自己在牠附近」。比起其他犬種，哈士奇因為是集體工作的雪橇犬種，較有群體意識，因此會更常出現狼嚎反應。

第二棒。（圖片翻攝自阿中臉書）

第三棒。（圖片翻攝自阿中臉書）

第四棒。（圖片翻攝自阿中臉書）