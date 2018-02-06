好市多驚見土豪掃光「整個貨架」遊戲機 喊：我全買了誰都不要動！

2018年02月06日 11:48 杜炤佑

任天堂遊戲主機Switch去年上市後，全球掀起一陣風潮，不僅賣出超過千萬台，各地也傳出缺貨的消息。好市多1月31日就正式開賣Switch，其中還包括附贈瑪莉歐奧德賽和薩爾達傳說中文版的遊戲組，售價為12999元，還比市價便宜1千多元。

今（6）日就有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」PO文表示，在好市多中和店驚見土豪現身，「一個掛『訪客』的人說：『我全買了誰都不要動！』」讓他當場嚇呆，因為那個人買下的不是幾台Switch而已，而是一整個貨架，然後店員就默默的把整個貨架賣給該「訪客」，讓網友看了直呼：「有錢就任性的！」

原PO分享的照片可見，一整個貨架的Switch被店員用保鮮膜整個封住，寫著「已售完，勿拿」5個字，原PO還說，該「訪客」說要買掉全部的Switch後，「才去辦會員的樣子」。

貨架上的Switch被店員用保鮮膜整個封住，寫著「已售完，勿拿」5個字。(圖/COSTCO 好市多 消費經驗分享區臉書)

對此，許多網友紛紛回應「根本當奶茶買」、「現場大喊：要買的快拿，趁亂搶光光」、「說不定是某小賣店來掃貨...」、「覺得最起碼應該先辦會員再入場」、「掃貨？但是外面現在缺貨的是PS4 PRO阿」。