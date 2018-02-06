超神！年終獎金理財法 專家曝「5個紅包袋」就搞定

2018年02月06日 12:07 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

再不到10天就要過農曆年了，許多企業紛紛發出年終獎金，對不少勤奮工作的上班族來說，最期待的就是看到獎金入帳的這一刻，接著「理財」就變得相當重要，怎麼做最好？就有專家透露，「5個紅包袋」就能替辛勤工作得來的年終獎金做最佳規劃。

根據中央社報導，第一金全球FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，用5個紅包袋就能為年終獎金好好規劃！首先，將5個紅包袋上分別寫上「紅包」、「儲蓄」、「娛樂」、「出遊」、「加菜金」。

紅包的部分就是為了接下來的農曆新年，要包紅包給長輩或小孩用，儲蓄部分是拿來投資理財，娛樂則是用在購買玩具、休閒遊戲等，出遊則是交通費、外食、門票、拜訪親戚的禮盒等，加菜金就是年夜飯、宴請客的買菜錢。

文中還點出，除了盤算花費外，不少人都會保留一部分做儲蓄或投資，但理財工具五花八門，該怎麼挑選？唐祖蔭表示，「第一步要先明確個人目標，第二步再選擇合適的商品，實現的機率才會高。」而目標的確立應提出具體的「時間」和「金額」，像是「子女大學畢業後的留學基金，需要200萬元。」那麼每月定期定額投入5000元，但因為準備時間較長，得找到預期年化報酬率6%的商品，穩健操作就有可能實現。

唐祖蔭表示，理財目標越大、時間越短，需要投入的本金、預期報酬率和風險就越高，他提醒道「如果個人難以承擔，應調整目標和時間，循序漸進、避免好高騖遠。」