2018年02月06日 14:44 杜炤佑

先前台北一名男網友在臉書PO文抱怨，表示自己好不容易搶到兩張歌神張學友的演唱會門票，沒想到當時女友為了他「騎機車接送下班很丟臉」、「沒開車載姐妹淘回家很沒面子」等等理由提分手，還封鎖他，後來前女友又忽然傳訊說「要演唱會的門票當生日禮物」，讓他相當傻眼。

男網友在臉書「爆廢公社」PO文表示，先前女友因嫌他騎機車接送「很丟臉」，憤而提出分手並封鎖他，又為了張學友的演唱會門票，突然現身要求原PO「當生日禮物」送她，前前後後的舉動都讓原PO相當受傷，也陸續把對話截圖PO上網，引起網友熱議。

原PO的女友因他騎車赴約爆怒。(圖/爆廢公社)

原PO被女友提分手和封鎖，過後又被要求把張學友演唱會門票「當作生日禮物送她」。(圖/爆廢公社)

近日原PO的前女友又再度現身，表示分手雖然是她提的，但2人才分開幾天，前男友就說要跟別的女生去看演唱會，實在太誇張，「你自問你的良心是否過意得去嗎？」她也說：「我承認我有FB沒讓你知道，但那是因爲我現在都不用FB只用IG，我只是沒想到你會把我們的對話截圖PO到網路」、「原本我前天約你吃飯也是想再給你一次機會看我們是否還能復合，不過現在看來我想是不用了。你讓我在朋友面前丟臉還搞劈腿！我真不該有再給你一次機會想法，另外我已私訊你把我們截圖的相關文章都刪除，不然我一定對你提告。」

搶到張學友2張票被甩爆紅 前女友遭轟公主癌反擊：我要告你(圖/靠北男友)

原PO的前女友在臉書「靠北男友」投稿文章後，引起許多網友們紛紛認出她就是張學友演唱會門票的女主角，「不管你是誰，看完這篇我確定你是公主病無誤！」、「難不成分手了還要帶你去看演唱會？」、「這位公主，妳到底要拿什麼東西告人家？」、「各種打臉公主癌」、「如果這不是反串文，那妳真的是絕無僅有的公主，在下佩服」。