2018年02月06日 15:23 李珮雲

高雄最新景點「崗山之眼」4日起展開為期十天的免費試營運，試營運首日適逢假日，吸引近1.1萬遊客入園參觀，近兩日人潮同樣絡繹不絕。除了擁有通行證的居民外，僅開放觀光公車與計程車通行，民眾也可搭捷運在南崗山站下車，再搭乘共乘計程車前往。

高雄「崗山之眼」爆人潮 一日遊懶人包這樣玩（圖／李珮雲攝）

座落於北高雄小崗山的「崗山之眼」，柱高40.5公尺，相當於10層樓高，耗資1億多元打造，小提琴頭弦柱外型設計獨特迷人以外，最大亮點就是全長約88公尺、寬度約2公尺的天空廊道，採用偏心懸吊式吊索設計，主塔柱以24條吊索支撐高度約8層樓高的天空廊道，登高能遠眺台灣海峽、北大武山、阿公店水庫，甚至高雄港、85大樓，湖光山色、港口風情盡收眼底。特別的是，天空廊道還有規劃一道12公尺的玻璃步道，由上往下看猶如一場試膽會！

「崗山之眼」4日起展開為期十天的免費試營運，除了擁有通行證的居民外，僅開放觀光公車與計程車通行。（圖／李珮雲攝）

「崗山之眼」整體園區利用原有地形與環境，配合現場地勢營造自然生態休憩園區，包含天空廊道、接駁市集區、碉堡遊憩區及音樂花園等，並以無障礙坡道串聯。天空廊道的開放時間為平日上午9時至下午5時，假日延長至下午6時，每梯次開放參觀人數150人(網站購票120人、現場購票30人)，每梯次參觀時間30分鐘。試營運期間，天空廊道網站訂票及現場皆免費入園，接駁車單程全票25元、半票13元。

園區內排隊人潮絡繹不絕。（圖／李珮雲攝）

交通方面，為了因應參觀人潮，目前規劃阿公店水庫管理中心、大莊公園、阿公店森林公園、菜寮路等四處停車場，約可提供330個小客車位及150格機車位供民眾使用。考量通往園區的山路狹窄且蜿蜒，主辦方在阿公店水庫管理中心及大莊公園，規劃中型巴士及共乘計程車二種方式，接駁遊客往返捷運站、各停車場及園區。

試營運期間，天空廊道網站訂票及現場購票皆免費入園。（圖／李珮雲攝）

「崗山之眼」客服窗口陳柳枝強調，園區會視現場人數進行接駁車的調度，如果不耐久候的民眾亦可選擇共乘計程車的方式上山，或是徒步前往園區，步行時間約莫30分鐘。

入場當日需持電子票券(QR Code)或自行列印紙本(含QR Code)供查驗進場。（圖／李珮雲攝）

【如何前往】

※崗山之眼園區自8時至19時管制遊客機車及小客車進入，所以騎車或開車民眾需到周邊停車場先行停車，再轉搭接駁車或共乘計程車進入。

前往「崗山之眼」的民眾需到周邊停車場先行停車，再轉搭接駁車或共乘計程車進入。（圖／李珮雲攝）

★捷運轉搭觀光公車

高雄捷運南岡山站 → 轉搭紅68公車（2/28前刷一卡通、悠遊卡免費）到大莊公園站，再轉搭「崗山之眼觀光公車」（票價25元）前往

高雄捷運南岡山站 → 轉搭「崗山之眼觀光公車」直達（票價40元）前往；半票（7～12歲兒童及65歲長者）20元；6歲以下兒童免費

「崗山之眼」柱高40.5公尺，相當於10層樓高，耗資1億多元打造。（圖／李珮雲攝）

★自行騎車、開車後轉搭觀光公車

自行前往周邊停車場（阿公店水庫管理中心、阿公店森林公園、大莊公園），接著搭乘「崗山之眼觀光公車」（票價25元）前往；半票（7～12歲兒童及65歲長者）13元；6歲以下兒童免費

整體園區利用原有地形與環境，配合現場地勢營造自然生態休憩園區。（圖／李珮雲攝）

★共乘計程車

周邊停車場皆有規劃排班計程車區

崗山之眼天空廊道全長約88公尺、寬度約2公尺，湖光山色、港口風情盡收眼底。（圖／李珮雲攝）

★小撇步

2月底前，從捷運南岡山站搭乘「紅68」市內公車前往大莊公園站，配合高市府政策，上下車刷一卡通、悠遊卡可免費搭乘。

2月14日起正式營運配合開幕行銷活動，門票全票原價80元優惠60元、半票原價50元優惠30元、團隊票為優惠價20人以上8折、100人以上6折。由於現場門票有限，為避免向隅，以及加速通行，建議至線上預約並完成付款，入場當日持電子票券(QR Code)或自行列印紙本(含QR Code)供查驗進場。

主辦方在阿公店水庫管理中心及大莊公園，規劃中型巴士及共乘計程車二種方式，接駁遊客往返捷運站、各停車場及園區。（圖／李珮雲攝）

「崗山之眼」接駁車站點參考。（圖／翻攝自崗山之眼官網）

接駁資訊。（圖／翻攝自崗山之眼官網）

【一日遊周邊景點規劃】

★小崗山遊憩區

小崗山規劃有登山步道、好漢坡、好漢亭、樂山亭等休憩點，登高可觀賞阿公店水庫之青山綠水。

在大小崗山可俯瞰阿公店水庫全景。（張啟芳翻攝）

★阿公店森林公園

阿公店森林公園設有生態水池、遊戲場、眺景平台等，生態系統多元豐富。

阿公店森林公園裡3株老樹，在高市農業局列管維護下，綠意盎然。（高市農業局提供）

★阿公店水庫

阿公店水庫擁有全臺第一座環水庫自行車道，長達十公里的環水庫車道串連兩座吊橋及沿途十景：日昇蓬萊、荷塘曉風、崗山倒影、長堤夕照、龍口吞泉、水漾釣月、煙波虹橋、竹林伴騎、樹影果香、晨鐘暮鼓，無論是暢快的單車繞行或是踏著漫步湖畔步伐的都能欣賞到絕佳的美景。

因環境清幽，每逢假日總能吸引遊客前往，歷久不衰。（水資局提供）

★皮影戲館

分為6大主題區，總面積350坪，藝術作品有7233件之多，涵蓋布袋戲偶、傀儡戲偶及歐亞各國的皮影偶。

圖為學童在皮影戲館夜宿一晚，體驗團體生活，並以活潑生動的課程教學，製偶看戲、演出發表等方式，引領學童認識偶戲藝術。（高史博提供）

★大崗山風景區

大崗山分為前山與後山，後山以大崗山一線天及減肥洞為其特色，前山廟宇林立，擁有開闊的視野，最為聞名遐耳的則是半山腰那座「超峰寺」，從寺前的平台上，可以瞭望大高雄地區，天氣佳時還可以看到興達發電廠的兩座煙囪。

大崗山風景區夜景迷人，吸引許多遊客到訪。（柯宗緯攝）

★岡山羊肉爐

岡山羊肉相當有名，羊肉店林立，每家都有各自的擁護者。

清燉獅子頭羊肉火鍋，每份火鍋除了有5顆風味獨特的羊肉獅子頭外，還有岡山羊肉爐最有名的帶皮羊肉，食材用料豐富。■楊為仁／高雄攝影

★田寮月世界

從阿公店水庫沿著後山可通往田寮區，沿路先去當地頗具規模的崗山頭大南天福德祠，參拜土地公，接著走訪宛如月球「惡地地形」的月世界步道，感受何謂不毛之地以及石灰岩地形。夜幕低垂時，月世界周遭土雞城林立，有些店家標榜用火山泥漿來慢火烘烤土雞，有些佇立在半山腰，可以邊用餐邊俯瞰山腳下的絕佳夜景。