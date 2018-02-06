尾牙爽抽中現金！隔天領錢被告知「扣17％」她傻眼

2018年02月06日 14:38 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

歲末年終，不少公司都辦尾牙犒賞員工，其中抽獎更是員工最愛的橋段，中獎雖然很開心，若是聽到獎金要被扣17%，心裡肯定不是滋味。日前一名網友表示，尾牙時抽中現金，沒想到之後卻被告知要扣17%，不禁PO文詢問「這個是合理的嗎？」

一名網友在《爆廢公社》透露「尾牙抽到獎金3500(元)，隔天回公司領獎金時，被告知這筆公司不報稅，所以扣17%，這個是合理的嗎？」許多網友紛紛表示「第一次聽到領紅包還要扣稅的」、「送的太不乾脆了」、「沒誠意」，還有人幫忙試算扣17%後的金額「3500-3500*17%=2905」。

尾牙時抽中現金，之後卻被告知要扣17%，網友不禁PO文問「這個是合理的嗎？」(圖翻攝自/爆廢公社)

也有人說出自身經歷「要扣稅很正常，常常聽說，但應該沒有扣這麼重吧？」、「我給員工的尾牙，全部現金不扣稅，抽到當下領走，全部員工都有獎，就看運氣好壞了！另外餐廳開桌席8800元/桌，鎬賞員工的辛勞」，還有人說出其中原因「應該是不報稅，沒有這筆的成本，所以多了3500(元)的收入要繳17%的營所稅，公司沒有成本可以當費用扣抵稅，又不想多繳稅，所以先扣這筆的17%來繳營所稅」。

其實根據財政部規定，舉辦摸彩活動所發放的獎金或獎品，中獎者如果為我國境內居住之個人，應按中獎額扣取10%之扣繳稅款，而應扣繳稅額不超過2,000元者，免予扣繳，仍應列單申報，若中獎人並非我國境內居住之個人，則無論中獎金額多寡，均按中獎額之20%就源扣繳。如摸彩的獎項為獎品，應按獎品的時價為獎額扣繳稅款。