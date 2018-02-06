禿頭有救了？日本研究：炸薯條添加物竟能幫助毛髮生長

2018年02月06日 15:15 陳慶餘

研究人員將毛囊胚注入老鼠體內，證實有效（翻攝newsworks）

對不少男人來說，頂上無毛會讓人很沒有自信，但近日有日本科學家發現，油品添加物「聚二甲基矽氧烷」竟然對於毛囊的增生相當有效，若相關的研究成功，解決禿頭問題將不再是夢。

綜合外媒報導，為了解決禿髮問題，不少科學家都認為植入「毛囊胚」是一個可行的辦法，但毛囊胚必須要利用患者的幹細胞培養，取得有一定上的困難，不過近日有日本科學家發現了能夠快速且便利的培養毛囊胚的方法。

日本橫濱國立大學的研究團隊近日在《科學期刊》上發表了一項研究，指出他們已經利用「聚二甲基矽氧烷（DMPS，dimethylpolysiloxane）」成功培養出5000個人類毛囊胚，而他們將這些毛囊胚植入實驗老鼠體內，在幾天後老鼠果然長出了毛髮。

不過這個看似神奇的聚二甲基矽氧烷卻不是什麼新發現，在速食產業中，聚二甲基矽氧烷常被用來添加在油品當中，做為避免油品產生泡沫的「消泡劑」。不過要注意的是，雖然在油品中有添加此物質，但直接食用並沒有效果。

負責領導研究團隊的組織工程學教授福田淳二指出，雖然在研究中使用的實驗對象是老鼠，但根據他們的研究結果，在人類身上也有很大的機率有同樣的效果，因此若是未來能夠大量生產，這項技術就能成為改善人類禿髮問題的最有效治療。