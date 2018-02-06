2018年02月06日 15:10 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

在華人圈中「敬酒」似乎成了文化特色之一，無論是親戚朋友聚會，或是應酬談公事，只要在酒桌上就是會有人擺出前輩或大爺的架子，不停的灌對方酒，而且最常聽見的就是「你這樣不給面子吧？」有網友因此PO上網想問像這樣「強制敬酒是不是陋習？」

一名網友在PTT上發文表示，自己某天去吃飯時，結果來了一堆長輩，其中一個長輩愛喝酒外也愛找人敬酒，「但別人都說喝不下了，他卻說『不是對的場合、不是跟對的人、不是對的時間我都不喝，今天場合、時間、人都對了，才找你敬，你這樣不給面子吧？』就因為這樣的情感勒索，又被迫多喝幾杯。」

敬酒名句：不喝就是不給面子！網曝有效「閃酒５話術」(圖片／翻攝自PTT)

這場景讓原PO不禁感嘆問道，「瘋狂敬酒是不是一種陋習？」文章引發網友熱烈討論，不少網友分享自己的「反敬酒」5招數，保證有效閃酒！「說自己會起酒疹或胃病，朋友就不會灌酒了」、「就說我今天開車來，等下還要開車接家人」、「講說老婆或老公說再喝酒就離婚，這粉嚴重」、「等一下跑去敬他酒,叫他換厚一點的,不換就是不給面子」。多數網友普遍認為，自己真的要懂得「拒絕」。

另外，不斷宣導「飲酒過量」真實故事讓餐桌上的人知道，灌酒、拼酒其實都存在著危險性，就有網友表示，「有次聚會，經銷商老闆們從飯局再續攤到KTV，從晚上喝到凌晨，套句酒店的廣告：『你有故事我有酒，你有朋友我有妞』，這場面自然high到不行，其中有人喝到跟關二哥一樣滿臉通紅，當場仰躺在沙發上酩酊大醉不醒人事，直到散場後被送回家，一直沒醒過來，然後呢...他就死掉惹QQ。之後死者家屬將這些在場之人盡數告上法院，法院最後判被告各賠數萬草紙的樣子，之後大家飯局都不敢再強敬他人喝酒。」

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