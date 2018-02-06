型男靠交友軟體暢遊8國 住21個女人家省住宿費

型男靠交友軟體暢遊8國 住21個女人家省住宿費(圖翻攝自IG/zebotta)

友善列印
/綜合報導

不少人會透過交友軟體擴展交際圈。比利時布魯塞爾（Brussels）一名25歲男子，竟用交友軟體Tinder認識各國女子，花了2個月時間旅遊8個國家，住過21個女房客的家，不僅省下旅遊期間的住宿費用，也認識不同國家的朋友，讓他感到相當有趣。

Tinder Surfer（@zebotta）分享的貼文 張貼

綜合外媒報導，25歲的博塔（Anthony Botta）畢業後希望能遊遍歐洲各地，因此於去年夏天，計畫以交友軟體旅遊，出發前他會先設定好城市，再進行配對，但他也很快就發現了問題，他無法長時間守在交友軟體上解釋自己的計畫。

因此博塔制定了SOP，向對方表示「你是我在這個城市第一個『配對』的人！」無論對方是否有回應，他都會附上一段命名為「想成為我的房東嗎？」的影片，雖然大部分的人都會禮貌性的拒絕他，不過還是有人願意接受。而博塔坦言，雖然仍希望能住進他中意的對象，但他其實並沒有制訂標準，只要能接受他即可。

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而這趟旅程的經驗有好有壞，有些地方他很快就離開，有些則是開心住上好幾天，他就曾在慕尼黑他住上5天，由於房子設施很棒，而且屋主與拜仁慕尼黑足球隊員住在同一條街。不過基本上，博塔並不會與房東發生關係，大多數時間都睡在沙發上，不過他曾在科隆遇見一個心儀的女生，差點想停止旅行與她度過夏天，最後他還是堅持原先的計畫，不過仍與這名女孩保持聯絡。

博塔目前已去過比利時、荷蘭、德國、奧地利、匈牙利、波蘭、斯洛伐克和捷克共和國，去過20個城市、住過21個房東的家，旅行結束後已回布魯塞爾工作，未來計畫至紐西蘭或美國旅遊，但他也提到，雖然他靠交友軟體環遊世界，但這種方式並不推薦給女性，畢竟Tinder經常出現露私處的恐怖網友。

型男靠交友軟體暢遊8國 住21個女人家省住宿費(影片來源/youtube/Zebotta Official)
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