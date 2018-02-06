周遊曬床事上頭條 陳松勇喝茫狠嗆「不知禮義廉恥」

周遊曬床事上頭條 陳松勇喝茫狠嗆「不知禮義廉恥」(本報資料照片、粘耿豪攝)

友善列印
／綜合報導

81歲周遊（阿姑）和小10歲的丈夫李朝永順利挺過婚變風波後，上演世紀復合，不過卻遭週刊爆出私密性事，鬧上新聞版面。對此，76歲資深演員陳松勇今（6日）出席演藝人員春節聯歡聚會，受訪時砲轟周遊夫妻沒有禮義廉恥，狠酸周遊「老妖怪，樹沒有皮，必死無疑，人不要臉，天下無敵。」

首度撇婚變甜蜜合體露面　李朝永見周遊：美的像公主 首度撇婚變甜蜜合體露面時，李朝永（右）曾大方親吻老婆周遊臉頰，稱讚她「美的像公主」。（圖／高薔拍攝）

去年8月李朝永爆出外遇「獅奶」小三，周遊暴瘦11公斤，還傳服藥不適送醫，讓這段加起來共217歲的三角戀鬧得沸沸揚揚，當時陳松勇就曾因為受不了連月來的新聞轟炸，直批「難看」。今天的年終餐會上，陳松勇受訪時被問到好友乾德門逝世一事表示惋惜，坦言「這沒有辦法，你叫他不要走他就不走嗎？」不過當他看到周遊、李朝永連袂現身後，接著又話鋒一轉，「就像你叫對面的不要講閨房事，她會聽嗎？」

周遊和老公李朝永當眾喇舌放閃。(圖/本報系資料照) 周遊和老公李朝永當眾喇舌放閃。(圖/本報系資料照)

陳松勇不改大砲性格，接著批周遊和李朝永「禮義廉恥都沒有」，陳松勇表示，一點都不關心他們的性事，也從來不跟這種人來往，還稱周遊為「老妖怪」，怒轟「樹沒有皮，必死無疑，人不要臉，天下無敵。」事後周遊被問到此事，笑稱「他喝多了，頭腦秀逗了！」還說和陳松勇沒有交集，對於他的抨擊不以為意。

隨後周遊就和李朝永相偕上台高唱名曲《神鵰俠侶》，心情似乎不受影響，又唱又跳帶動現場氣氛。不過陳松勇又忍不住狠酸「她就以為自己是小龍女，李朝永是楊過，兩人是『神雕俠侶』所以她自稱『阿姑』。」被問到是不是跟周遊有過節，不然怎麼處處針對，他則回應「我幹嘛跟你講！」撇頭不語。

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