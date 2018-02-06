愛妻婚前罹癌婚後2天病逝 新郎一封「給妻子的信」讓網友淚崩

2018年02月06日 17:38 陳慶餘

愛爾蘭一名女子凱西（Kathy Casey）與男友伯恩（Noel Byrne）愛情長跑十多年，但老天卻對他們開了一個大玩笑。凱西確診罹患癌症，知道這個噩耗的男友非但沒有離開她，反而決定要在醫院舉辦婚禮，沒想到在婚禮舉辦兩天後，凱西就因為病情惡化去世，讓伯恩在臉書貼出一封「給妻子的信」來悼念愛妻，文章曝光後不少網友都被他真情的文字與對妻子的思念給感動，至今已經超過1.7萬次按讚及3000多則留言。

「1月14日，凱西與我在都柏林的醫院結婚，而在兩天後，凱西帶著安詳離開了…這是一封給我親愛的太太，以及我最美的女人的一封信」，伯恩在信中感性的表示，雖然他一直希望這一切都只是一場夢，但這的確是一場真實的惡夢。

伯恩強調，他寫出這封信不是要讓大家一起陪我難過，而是想要與大家分享凱西是一個多麼特別的人，我只想要告訴全世界妳是多麼棒的人，妳是我的希望、夢想與愛，「我很幸運才能稱呼妳為老婆」。

在信件中，伯恩表示兩人在2006年於大學相識，並且在接下來的10多年之中一起體驗過許多美好的事情，他們曾經一起去過撒哈拉沙漠，並且在沙漠的星空下睡覺，醒來卻發現滿嘴都是沙，「我們用特別的方式來豐富我們的人生，我們本來還有更多計畫…漂亮的女士，我愛妳直到永遠。」

伯恩的信件在上月31日曝光後，至今已累積了超過1.7萬次按讚及3000多則留言，網友都被他深情的文字給感動，紛紛留言表示「我邊看邊哭，你們的故事美麗卻又讓人心碎」、「你的亡妻將以你為榮，祝願你堅強」、「希望你能早日走出悲傷」。