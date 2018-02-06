賭鬼裝富二代！欠同學700萬落跑 窮母：寵他如殺他

賭鬼裝富二代！欠同學700萬落跑 窮母：寵他如殺他(圖翻攝自/壹讀)

友善列印
/綜合報導

賭博不僅害人也害己。大陸遼寧一名22歲大學生，因為沉迷於網路賭博，竟向朋友謊稱自己在放款公司上班，需要資金週轉，同時願意支付高利息，前後向20名朋友借了150萬人民幣(約新台幣700萬元)，而目前人因還不出錢消失匿跡，他的母親心痛表示「溺愛就等於殺了孩子」。

22歲欒姓男大生來自遼寧省大連市，父親長期在外地工作，而母親則在經營一間負責縫補、乾洗的小店面，家境並不富裕，卻仍努力供孩子念書，自從欒男考上大學後，就鮮少回家，因此家人對他的生活狀況並不清楚，而欒男竟沉迷於網路賭博，經常向朋友借錢，金額差不多是一、兩千元不等，由於金額不大，多數朋友都願意借他。

欒姓男大生疑似還盜用朋友的信用卡(圖翻攝自/壹讀) 欒姓男大生疑似還盜用朋友的信用卡(圖翻攝自/壹讀)

不過從去年3月開始，欒姓男大生稱，自己在放款公司上班，需要資金幫忙週轉，於是開口向朋友借4、5萬元，更承諾會支付高利息，一開始會連本帶利還給對方，不過之後又再借走，甚至還教朋友透過網路平台借錢，盜用他們的信用卡。但到了去年9月，欒男疑似付不出錢，幾名朋友聯合起來向他討債，不僅未果而且他已欠款落跑，金額高達150萬人民幣(約新台幣700萬元)。

借錢的朋友表示，起初會借欒姓男大生錢，一方面是不好意思回絕之外，另一方面則是因他平時穿著光鮮亮麗，更稱父親是做工程的，而母親則經營乾洗店，還有一間水果批發行，出手也相當闊綽，營造出富二代的假象，再者又因能收取較高利息，所以才會紛紛借錢給他，沒想到最後結局竟是如此。

而欒男其實早在去年9月就因作弊、曠課遭退學，而今又爆發欠款逃跑的事件，讓他的母親心痛表示「寵孩子就如殺他，他先前欠的錢我都一筆筆慢慢還，但他仍不改繼續借錢，我很傷心也還不出錢了，他成年了，我也無能為力了」。警方目前已介入調查，並為受騙同學錄口供，研判此事件是否構成詐欺罪。

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