女記者臉書控訴 遭人氣籃球員劈腿毆打

陳昱翰外型陽光帥氣，是隊上的人氣球星（翻攝游品瑜臉書）

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游品瑜貼出診斷證明（翻攝游品瑜臉書） 游品瑜貼出診斷證明（翻攝游品瑜臉書）

一位體育線女記者游品瑜今日在臉書上爆料指控，自己與在東南亞籃球聯賽（ABL）打拼的寶島夢想家隊的人氣球星陳昱翰交往，但沒想到對方除了劈腿之外，還會對她動手，導致她因此得到厭食症和重度憂鬱症，所以她才決定透過臉書公開陳昱翰的真面目，希望不要再有其他女生被陳昱翰不斷劈腿，甚至是被打到身體多處瘀青。

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游品瑜在臉書上指出，在剛與陳昱翰交往時，因為她是記者而他是選手，所以他們說好關係不要公開，但是她卻常常抓到陳昱翰一直偷偷的打電話給前女友，害她自己不知道當了多久的小三，當初說的不公開反而變成他到處拈花惹草的優勢，除了與前女友藕斷絲連外，她也聽聞男友與其他的球隊女性工作人員搞曖昧，而這段關係也漸漸地讓她罹患憂鬱症，而在陳男對她動手之後，她更罹患了厭食症，在與陳男的前女友交換了一些「心得」之後，她才驚覺陳男根本就是個劈腿慣犯。

游品瑜強調，自己雖然在這段關係裡並不完美，她的憂鬱症的確帶給陳男一些情緒，但最後這卻成為他拿來攻擊自己的武器，說她是恐怖情人在發瘋，不知道過去和未來，會有多少女生像她一樣，被陳男的甜言蜜語給迷惑，「謝謝陳昱翰幫我好好的上了一課，我真的希望我是最後一個被你傷害的女生。」

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