花蓮強震恐誘餘震！「地震救難包」必放8物品

2018年02月07日 08:28 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

花蓮外海6日深夜11點50分發生芮氏規模6.0強震，最大震度達7級，市區多處傳出災情，根據最新統計，目前有4處建築物倒塌傾斜、2處橋樑封閉，2人死亡、202傷。中央大學應用地質研究所教授李錫堤推測，未來仍可能有群震發生機率，提醒民眾提早防範。

李錫堤表示，台灣已進入規模8的百年地震周期，並推測未來10年花蓮外海可能將發生規模8的地震，提醒民眾小心防範，而在防範工作中，最重要的就是準備簡易救難包（俗稱地震包），並放置床頭或門邊，方便第一時間取得。另外，網購平台也有販售完整救難包，若家庭人數多，可採買多份備用。

簡易救難包內必放8物品包含：

1. 手電筒等照明設備－受困時提供照明，放入急救包前測試是否能正常使用，並放入2至3份備用電池。

2. 警報器或哨子－受困時可吹哨求救，讓救難人員可以清楚知道你的位置，提高獲救的可能性，尤其受困過久已無體力呼救時，透過輕輕一吹哨子，便可發揮效用。

3. 礦泉水－遇到災難時，飲水比食物更重要，建議放入1瓶礦泉水，視情況飲用，避免救難包過重。

4. 糧食－準備三天份高熱量食物，像是巧克力、營養乾糧等，可撐過黃金72小時救援時間。

5. 禦寒衣物、暖暖包或毯子－地震不幸受困房屋底下時，溫度會比室溫來得低，等待救援期間可以用來保暖，防止身體失溫而休克。

6. 急救藥品－可依據個人狀況準備藥品，另外也要放入外用急救藥品，像是優碘、消炎藥等。

7. 粗布手套、口罩－逃難期間地面常有碎玻璃，爬行時可防止皮膚割傷，避免搶救不及釀成感染截肢，而口罩則可防止吸入煙塵。

8. 通訊錄、證件影本與現金－救難包內放入一張親朋好友通訊錄，可在第一時間向親友報平安，並放入少量現金，手機沒電之下至少還能打公共電話；另外準備證件影本，以便不時之需。

避難包消耗性物品數量應以家庭人口數為基準來做準備，每半年更新一次內容物。最後提醒民眾應熟悉所住樓層的各種逃生路線，並隨時做好迅速撤離準備，平日可與家人模擬災難發生時，如何逃生與會合，以避免不必要的傷亡。