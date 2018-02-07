連續狂震！危老屋首當其衝 專家曝「耐震屋」挑選訣竅

連續狂震！危老屋首當其衝 專家曝「耐震屋」挑選訣竅（圖／中時資料照）

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史無前例連續震！400萬戶「危老屋」驚（中視新聞）

花蓮近日震不停，其中又以6日深夜11點50分發生芮氏規模6.0最為嚴重，最大震度達7級，市區災情頻傳，而氣象局預估未來一個月仍有餘震，也不排除有更大的地震發生，引起民眾人心惶惶，建築物耐震度再度受到關注。根據內政部統計，全台至今仍有近400萬「危老屋」，民眾在挑選自住宅時，究竟該如何確保建築結構安全？

台灣位處環太平洋地震帶，經常發生地震，建築物結構耐震性顯得格外重要。但根據內政部統計資料顯示，全台屋齡超過30年的「老屋」仍有397萬6385戶，其中包含了海砂屋及921地震後被列管的地震危屋，儘管政府已經開始實施《危老屋加速重建條例》，但光是台北市危老屋全面都更，至少要花上600年時間，要靠「都更保命」，恐緩不濟急。

台北市老舊房子多，即使近年政府力推都更，但至今成功案例極少。(本報系資料照) 台北市老舊房子多，即使近年政府力推都更，但至今成功案例極少。(本報系資料照)

根據《東森房產雲》報導，台北市土木技師公會理事長洪啟德提供幾點撇步，教導民眾在挑選自住宅時，如何辨識「耐震屋」，確保建築的結構安全：

從新房子挑選耐震屋方面：

一、選擇經過政府「耐震標章」認證的房子，可多了一層保障。

二、選擇「鋼骨建築」。如今有不少新建案標榜是鋼骨建築，是因為鋼骨建材會比鋼筋混泥土建材來得更加耐震，反觀目前市場上的「公寓」則使用鋼筋混泥土居多。

三、仔細挑選品牌建商、取得建築安全履歷認證。洪啟指出，有取得建築安全履歷認證的新建案，會特別重視施工過程的各項紀錄，加上有第三方單位的查驗，更具有監督力、公信力。

中古屋挑選耐震屋則需注意三點：

一、盡可能選擇有附上「房屋健檢」資料的物件，可請屋主提供健檢資料，或是請土木技師協助檢查。

二、肉眼觀察天花板有無海砂屋情形、房屋的樑柱是否有嚴重的龜裂現象。

三、留意受損紀錄。洪啟德表示，921地震後各縣市政府皆有委託結構技師勘驗，將受損的建物分為「紅單」與「黃單」，紅單代表有立即危險，而黃單雖無立即危險，但仍須補強或重建，提醒民眾可利用網路搜尋有無相關紀錄。

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