維冠翻版？花蓮樓塌 國震中心直指2大原因釀禍

2016年2月6日，台南維冠金龍大樓倒塌，造成115人死亡 (圖／本報資料照、王錦河攝)

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／綜合報導

花蓮日前發生近百起有感地震，其中又以6日深夜11點50分發生規模6.0震度最大，包括統帥飯店、雲門翠堤大樓（阿官火鍋）嚴重傾倒，國家地震工程研究中心主任黃世建分析指出，2年前台南維冠金龍大樓以及921的東星大樓、博士的家，皆有類似情形，同樣都是住商混合大樓、飯店、集合住宅，一樓屬於開放空間，具有底層軟弱、「頭重腳輕」的缺陷，再加上地點皆位於米崙斷層，屬於近斷層地震衝擊。

如何防止震災　國震中心：速處理具「軟弱層」老舊建築 科技部7日上午召開記者會，由科技部長陳良基（左）主持；國研院國震中心主任黃世建（右）表示，地震防災係與時間賽跑，宜盡速處理具「軟弱層」的老舊建築。(李侑珊攝)

科技部旗下的國研院國震中心今（7日）指出，透過米崙斷層的線圖觀察，發現這些受損的建築物在斷層500公尺附近，研判與米崙斷層錯動有關，「加上這次的震波強度容易與10樓以上大樓產生共振，因此倒塌的多數是高樓。」

花蓮6日深夜強震，造成統帥大飯店塌陷。（本報系資料照） 花蓮6日深夜強震，造成統帥大飯店塌陷。（本報系資料照）

黃世建表示，此次花蓮強震大樓傾斜倒塌，類似情況在2年前的台南維冠大樓以及921的東星大樓也發生過，「維冠大樓一樓是商業用途，底層非常軟弱，統帥飯店一樓也是開放空間，所以私有供公眾使用建築物，包含住商混合大樓、飯店、集合住宅等，如果底層是開放空間，上層是居住用途，具軟弱底層缺陷，是這次震損的重要原因。」

花蓮統帥大飯店持續搜救 花蓮地區6日深夜強震，造成統帥大飯店塌陷，7日警消進入現場搜尋。中央社記者董俊志攝 107年2月7日

黃世建認為，防災都更不應該只有拆除重建，也應鼓勵耐震補強，必要時政府應立法或進行階段性補強；同時住商混合具一定規模以上的建築，非經確認耐震力足夠者，不得供公眾使用。他也強調，此問題若不解決，日後地震同樣災情仍會重演。

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