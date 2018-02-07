強震啟動「紅色九號」 慈濟醫師分享這一幕...網推爆！

強震啟動「紅色九號」 慈濟醫師分享這一幕...網推爆！(圖片／黃世麒攝)

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／綜合整理

花蓮昨(6)日晚間11點50分左右，發生規模6.0強震，陸續傳出許多大樓傾斜或倒塌的嚴重災情，而中央災害應變中心截至今(7)日早上9時統計，花蓮強震災區已釀4死225人輕重傷慘劇，其中花蓮慈濟醫院也啟動「紅色九號(大量傷患機制)」，一名住院醫師就發文描述自己所見情況，不少網友感動地留言說「謝謝你們，辛苦了！」

一名自稱是花蓮慈濟醫院住院醫師的網友在PTT發文表示，自己昨晚值班睡在醫院內沒多久，就被地震搖醒，他趕緊到急診去幫忙，「醫院啟動紅色九號(大量傷患機制)，全院的同仁從院長、各科部主任、主治醫師、住院醫師、各病房開刀房的護理師、一直到那些還沒畢業的實習醫師都到了一大堆人來幫忙」，「急診那模樣，我想就略輸戰場一點而已吧」。

原PO透露，「頭撞到腫一大包的、被碎玻璃割傷的、膝蓋以下被石板砸到骨折的、甚至到院前就沒有呼吸心跳邊推床邊壓胸的什麼病患都有」，看到所有醫院同仁都站在一塊，讓原PO相當感動，「這裡沒有加班費，只有大家想多幫助病人的熱血。」

該文感動不少網友，紛紛留言為這些站在第一線的醫護人員加油打氣，「謝謝醫護人員及警消和各個救難單位，第一時間不畏寒冷挺身救援，謝謝你們」、「謝謝你們，辛苦了！」、「真的好暖心，謝謝辛苦的你們」、「辛苦了！也請多救難之餘，多保重自己的身體」、「辛苦了！！醫護人員也要保重身體，謝謝你們的付出」、「謝謝你們！感謝有你們真好」。

強震啟動「紅色九號」 慈濟醫師分享這一幕...網推爆！ 強震啟動「紅色九號」 慈濟醫師分享這一幕...網推爆！(圖片／翻攝自PTT)

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