花蓮雲門翠堤大樓嚴重傾倒 對照圖曝光整層樓陷沒

2018年02月07日 14:07 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮昨（6日）深夜11時50分，發生芮氏規模6.0強震，目前已知造成當地至少四棟大樓傾倒，其中地下1層、地上11層的雲門翠堤社區大樓（阿官火鍋）災情最為嚴重，一度傳出有147人失去聯絡，目前已有98人被搜救人員尋獲報平安，搜救行動仍持續中。該處大樓由於整棟向下塌陷，3樓以下被壓碎，2樓被擠壓到1樓、1樓則陷沒到地下室，建物嚴重傾斜，隨著餘震不斷，傾斜角度已達33度，恐怕隨時會崩塌。

花蓮強震救災人員運送鋼梁支撐傾斜的雲門翠堤大樓。（張鎧乙攝）

目前雲門翠堤社區大樓在Google地圖顯示「永久停業」，對照過往照片，可見大樓前方一片綠意盎然，醒目的旅店標誌也佇立大樓牆面上，無奈遭逢強震吞噬，一夕之間整層樓全被震毀。

花蓮6日深夜發生強震，7日救難人員徒手在倒塌的雲門翠堤大樓挖掘，找尋失蹤住戶。中央社記者王飛華攝 107年2月7日

根據本報報導，一名雲門翠堤住戶今（7日）出面爆料，2011年買下4樓，後來2樓為了蓋民宿「漂亮生活旅店」，陸續將結構全改，他曾反映這樣會影響大樓安全，但民宿業者沒有理會，果然這次大地震就從二樓傾倒，讓他相當痛心。

花蓮6日深夜強震，雲門翠堤大樓傾斜嚴重，特搜中隊與搜救犬7日加入救援行列。中央社記者孫仲達攝 107年2月7日

對此，中華民國土木技師公會全國聯合會理事長余烈表示，雲門翠堤大樓共11層，2樓如果從住家改成民宿，勢必承受重量會增加，至於民宿房間打通擴建，有沒有動到隔間牆還需進一步鑑定，他認為這次雲門、統帥飯店崩塌、傾倒的主要原因，應該是花蓮地區過去長時間承受頻繁的地震，梁柱系統的裂痕有沒有進行結構性補強更重要。