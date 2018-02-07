老房子更「抗震」？土木工程師揭4大迷思...神打臉！

2018年02月07日 14:40 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

花蓮6日晚間11點50分左右，發生規模6.0強震，陸續傳出許多大樓傾斜或倒塌的嚴重災情，因此不少人開始討論「現有建築結構是否安全」等議題。對此，一名土木建築工程師就發文闢謠，並舉出4大點迷思一一解說，獲得許多網友狂推。

一名自稱入行近10年的土木建築工程師發文表示，以專業角度解釋與說明地震相關的常見疑問，首先，民眾經常疑惑騎樓設計是否安全？他說「當然安全」，並指出騎樓設計的柱子比沒有騎樓設計的損害還大，但不代表它不安全，而且建物傾倒屬極端狀況，若真要安全，「以後都不要蓋超過5層樓的房子最安全」。

「地基跟結構哪個重要？」原PO認為，當然都一樣重要！「你有強壯的骨頭，但是踩在爛泥巴裡你站的穩嗎？」另外還有許多人認為「以前的房子比較安全」，他怒批這樣的概念「完全是都市傳說」，他表示，現今法規遠較過去嚴格，「偷工減料這個事情，早期絕對比現代嚴重」，再加上混凝土粒料的用料品質、含泥量、扁平率、吸水率、氯離子含量等項目，以前都沒有嚴格要求，「不然海砂屋是早期比較多還是現代？」

最後，「地震來躲哪裡？」原PO坦言，「你根本沒機會躲，地震頂多1分鐘，但是破壞的點只有一瞬間，就是不到一秒的事情，你怎麼躲？」他進一步表示，大多數地震傷者，都受到玻璃、磁磚、傢俱等「內裝」掉落所砸中，「人很脆弱的，一個磁磚就能讓你大量出血」。他認為，最安全的就是空曠地區，如果跑到街上，招牌、磁磚或花盆等物品掉下來一樣可以砸死人。

該文在PTT上曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「尊重專業比什麼都重要」、「推啦，不懂可以問，但不要自己亂下結論誤導大眾」、「長知識了」、「好文給推」。