地震當下如何保命？家中情境避難法則看這裡

2018年02月07日 15:58 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

花蓮近海昨深夜11點50分發生芮氏規模6.0強震，最大震度達7級，造成市區多處大樓倒塌，道路、橋墩斷裂，不少民眾受困建築物內，儘管眾所周知地震3步驟為「趴下、掩護、穩住」，避免頭部受傷，但事實上，根據不同情境會有著不同的避難法則。

地震發生當下最重要的尋找掩護物，保護頭、頸部不受傷害，像是躲在桌下、牆腳等形成防護屏障，避免受傷，但若是在床上、廁所、廚房沒有掩護物的地方，又該怎麼辦呢？《中央社》整理出家中各場所避難方式，提醒民眾注意安全。

當你在客廳、餐廳、書房時，若附近有桌子，盡可能躲在桌子下方（玻璃桌面除外），抓穩桌角，保護自己；若沒有桌子，則盡可能遠離玻璃窗、吊燈、吊扇、櫥櫃等可能移動的家具，並保持低姿勢以雙手保護頭、頸部。

當你在廁所時，請不要恐慌，廁所通常支柱比較多，相對較耐震，但要注意牆上懸掛物品或鏡子掉落；若當下正好在泡澡，盡量將頭部放低，低於浴缸邊緣，並用手保護頭部。另外，移動當下千萬要小心腳下水漬，避免滑倒。

當你在廚房時，如果當下正在使用爐火，請立即關閉瓦斯，就地避難，但若無法順手關閉瓦斯，以避難優先，保護自身安全，避免貿然衝去關火釀成受傷。

當你在床上時，不要輕易移動，並利用枕頭或棉被保護頭部，直到地震結束。

最後，緊急避難包也是相當重要，最好放置床頭或門邊，方便第一時間取得，且內容物應以家庭人口數為基準來做準備，至少每半年更新一次。